Tayyip Erdoğan ve onlar1..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki mahalleye göç eden sözde aile efradına tek, tek bakıyorum!..



Kemal Kılıçdaroğlu…



Meral Akşener…



Temel Karamollaoğlu…



Ahmet Davutoğlu…



Abdullah Gül…



Ali Babacan…



Ekrem İmamoğlu…



Mansur Yavaş…



Hepsi maşallah bir!..

Hem siyasi, hem ideoloji hem de dünyaya bakış açıları noktasında birbirine benzemez bu isimler CHP’nin organizasyonunda karşı mahallede ikamet ederek el ele vermiş!..



Öyle bir akıl tutulması yaşayanlar var ki..

Bu milletin karşısına muhafazakar demokrat olarak çıkanlar uzun yıllar muhafazakarlara çileler yaşatanlarla güç birliği yaparak o çilelere son verip muhafazakarları özgürlüklerine kavuşturan Tayyip Erdoğan’a karşı kolkola girip savaş açmış!



Ne hazin değil mi?

Bırakın Tayyip Erdoğan'a ihaneti bir kenara geçmiş bütün siyasi varlıklarına ihanet edenleri ibretle izler olduk...

Akif ne güzel demiş;

"Güvenme insanların samimiyetine,

Menfaatleri için gelirler vecde,

Vaad etmeseydi Allah cenneti,

O'na bile etmezlerdi secde..."

Çok şey anlatır bu söz..

Şöyle 15 yıl önceye dönün...

Allah aşkın eşinizin, kızınızın başörtüsüne uzanan eller kimdi?

O bugün el ele verdikleriniz!

Evlatlarınızı bu ülkede okutamadınız!..

Ya şimdi!..

En özgür şekilde!



Öcü gibi gösterilen İmam Hatiplilere hak ettiği değerin verilmesi için sizin sesiniz çıkmazken kim mücadele etti!



Hepiniz kaçarken MGK ‘da kim posta koydu!..



Ya eşin başörtülü diye Çankaya’ya çıkmaman için her türlü oyunu oynayan kimlerdi?



Sizi oraya çıkarmak için hangi cephe ile mücadele etti?



Bugün aynı saflarda buluştuğunuz CHP ile!..



Nankörsünüz..

Sadece Tayyip Erdoğan'a değil güzelim kalpli Anadolu insanınada bugün kıyasıya ihanet ediyorsunuz!..

Merak etmeyin bunun hesabını sorarlar sizden!..



Şöyle hepinize tek.tek bakıyorum..



Bu ülkeye bir çivi çaktınız mı?

Hani bir söz var ya “Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri”



Bir eseriniz var mı?



Bu ülkenin yarınları için hangi mücadeleyi verdiniz?



Mesela sen Kemal Bey;

FETÖ’nün Deniz Baykal’a düzenlediği kaset kumpası ile partiyi ele geçirmedin mi?

Seçim kaybetme rekortmeni olarak tarihe geçmedin mi?

Hala koltukta oturuyorsun!..

Tayyip Erdoğan’a "Diktatör" diyorsun ya!

Asıl dikta rejim sürekli yenilen adam olarak o koltukta çakılı kalan sizsiniz Kemal Bey..

Öyle ki Allah bu ülkeye bir çivi çakmayı nasip etmemiş size!..



Mesela Meral Akşener!



Kemal Bey kadar şanslı olamamışsın!

MHP’yi ele geçirmek için Devlet Bahçeli’ye karşı düzenlenen operasyonlarda başarı olamadınız!.

Ama ülkücüleri bölüp parçalamak için adeta biçilen rolle parti kurdurulmuş size!



İçişleri Bakanlığı yapmış eski bir ülkücü olarak uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir isim olarak bu ülke için hangi eseri var!



Ekrem ve Mansur Bey’leri saymaya gerek var mı?

Bir yıl geçti İstanbul ve Ankara’da henüz bir eserleri yok.

Sadece sipariş anketlerle cilalatma üzerine çalışıyorlar!



Ekrem Beyin Fatih’in türbesini ziyaretteki tavrını İstanbul seçimlerinde AK Partiye kaybettiren sözde muhafazakar demokratlara armağan etmek gerek!..



Buyurun eserinizle övünün!



Temel Karamollaoğlu’nu yazmaya bile gerek yok!

Erbakan Hoca ayağa kalksa “Seni gidi taklitçi seni” diye kapıya koyar…



Peki Abdullah Gül…

Ali Babacan…

Ve Ahmet Davutoğlu…



“Yüzyılın ihaneti “mimarları..



Allah sizlere Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık koltuklarında yıllarca oturmayı nasip etmiş!



Ne yaptınız!

Recep Tayyip Erdoğan’ı sırtından bıçaklamak...

Milletin gözünde siyasi ederleriniz kalmamış!



Peki siyasi yaşamınız boyunca dikili ağacınız var mı?



Yok!



Davutoğlu devlet adamlığına yakışmayacak şekilde kendine göre sözde ifşalar da bulunuyor.



Madem öyle Emekli Diplomat Vahit Özdemir’nun geçen hafta sorduğu şu soruya cevap versin bakalım,



“15 Temmuz hain darbe girişiminden kısa bir süre önce eşiniz ve kızınız Cidde'ye gittiler mi? Eşiniz ve kızınız Cidde'de ‘yakında Türkiye karışacak ve kan gövdeyi götürecek’ dediler mi demediler mi?”



Buyur Ahmet hoca!..



Gelelim kraliçenin dehası (!) Ali Babacan’a..



Bizim muhafazakar şapkayı ters giyinmiş maşallah!



Öyle bir CHP vagonuna binmiş ki partisi Ayasofya’da okunan Fetih süresini bile doğru bulmamiş!..



Tıpkı İngiltere, Amerika, Fransa, İsrail, Ermenistan, Yunanistan gibi ortak ses vermiş!



Tehdit edildiği söylenen vakıf üzerinden “Tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür.” diyerek ülkesini karalıyor..



Tayyip Erdoğan’ı devirmek için o sırtını dayadığı ırkçılığı tavan yaptığı tescilli ABD ve İngiltere’ye tek sözü yok!..



Kendi ülkesindeki şehit ailelerini bir gün dahi ziyaret etmiş mi, Diyarbakır’da HDP kapısı önünde evlatlarını isteyen anneler için tek sözü olmuş mu!



Abdullah Gül ise bildiğiniz gibi!

Sıfır risk!..

Perde arkasından yönlendirici…

Bakın..

Yüreklerin serilerek yol olduğu bir davayı, dikenlerin kaplamasına müsaade edenlerin hesabı elbet çetin olacak.

Çünkü Allah cc kendi davası üzerine şahsi ikbal saltanatı kuranlara, mühlet verir lakin nihai fırsat vermez.

İnsanlar aldatılabilir ancak Allahı kimse aldatamaz.(MY)

Peki…



Karşılarında Recep Tayyip Erdoğan ne yapmış!



18 yılda Türkiye’nin makus talihini yenmiş!

18 yılda Mazlumların kimsesi olmuş…

18 yılda dünyada sesi duyulan bir Türkiye inşa etmiş…

18 yılda ülkesindeki bütün ayrımcılıkları yok etmiş…



Hep dedim bir 2000 yılındaki Türkiye’ye bakın, bir de 2020 yılındaki Türkiye’ye…



Türkiye nereden nereye gelmiş!



El insaf…

Ben yazmaktan yoruldum…



Bu ülkenin her bir köşesinde yapmadığı hizmet kalmamış!



Ama balık hafızalı olanlara sürekli anlatmak zaruri olmuş bu ülkede…



Sağlıktan ulaştırmaya…

Savunma sanayinden enerjiye…

Köprülerden tünellere…

Yollara…

Marmarayları, Avrasya Tünelleri…

Şehir Hastaneleri,

Stadyumları Üniversiteleri,

Havalimanları…

Toplu konutları…

Bu ülke nereden nereye gelmiş..



Yerli ve milli silahları…



Tankları,

Gemileri,

Helikopterleri,

İHA’ ları, SİHA’ları, TİKA’ları…

Say say bitmiyor!..

Yazmadığımız daha neler neler..

Tayyip Erdoğan bu ülke için neyi eksik yapmış? merak ediyorum..

Sosyal devlet nasıl olunur dersi verilmiş…

Yardım almayan kim var!..

Gördük işte..



Türk Ekonomisi tarih yazmış..



Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde koronavirüs salgınına rağmen yüzde 4.5 büyümüş..

Dünya ekonomisinin daralmaya gittiği bu dönemde Türkiye büyüme rakamıyla şu ana kadar veri açıklayan tüm ülkeleri geride bırakmış..

Kim başarmış sürekli “Damat” diye saldırdıkları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..

Gözlerine girsin mi desek!



Koronavirüs ile mücadele ise başlı başına başarı hikayesi..



Nankör olmamak gerek..

Ama şu da bir gerçek ki AK Parti kadar yaptıklarını anlatamayan bir parti teşkilat yapısı yok!..

Tayyip Erdoğan olmazsa konuşanda olmayacak!..

Acı ama gerçek!..

AK Parti artık kanıksamış gibi!..

Adam çeşme yapıyor daha fazla reklam yapıyor nerede ise!..



Diyorlar ki nedir bu Recep Tayyip Erdoğan aşkı…



Benim aşkım ülkem ve ülkemin yarınları…



Bu ülkeye hizmet edenler..



Hele hele yukarıda saydığım karşı cepheye ve bu ülkeye çivi dahi çakmamış olanların ittifaklarına bakınca, o lidere destek olmanın milli bir görev olduğunu düşünüyorum...



Bakın benim partim yok…

Ama inandığım, güvendiğim bir lider gerçeği var



İş öyle bir hal almış ki, değişim noktasında öyle çabuk koştu ki insanları rahat yaşamaya alıştırdı.



Mesela;

Eskiden bir gün boyu elektrik kesilse sesleri çıkmayan insanlar şimdi 2 saat kesilse homurdanmaya başlamış!



Mesela;

Hastaneye tedavi için gidip de çocuğunu veya hastasını rehin bırakanlar, ilaçlarını almak için hastane eczaneleri önünde kuyrukta bekleyenler evine maske gelmediği için isyan eder olmuş!.



Ah güzel insanım ah!



Ülkem insanının geçmişte Adnan Menderes’e sahip çıkamadığı için “Keşke “sözlerini hep duydum..



O nedenle bir daha “keşke” dememek için ülkemizin geleceği adına ülkemin Cumhurbaşkanımıza destek olmayı vazife görüyorum..



Tarihe bakıyorum..



Türk İstiklal mücadelesi emperyalist güçlere karşı verilirken; diğer tarafta da mandacı bir zihniyet ülkenin idaresinde sömürgeci, emperyalist, işgalci devletlerin valilerini görmek istemiyorlar mıydı?



Günümüzde sırtlarını ABD, İngiltere’ye dayayan bu mandacı zihniyetin yeniden türemedi mi!

Sırplarla, Bulgarlarla, Ermenilerle, Avrupa ile iş birliği yapmış, Sultan Abdülhamit’i bir şekilde alt etmiş olan kesimin fikri devamı olanlara fırsat mı verelim!…



Adnan Menderes’e kıydılar…

Başka bir Menderes geldi mi?

Turgut Özal gitti..

Başka bir Özal geldi mi?

Neden?



Çünkü Türkiye hiçbir dönem parti devleti olmamış, hep lider devleti olmuş…

Bugün de böyle…



Dün rahmetli Menderes'e, Özal’a, Erbakan’a hangi inançla saldırmışlarsa şimdi de Tayyip Erdoğan’a aynı nefret duygularıyla yönelmiş durumdalar…

Mesele AK Parti değil onun kalbi Tayyip Erdoğan!..

O kalbi durdurursalar AK Parti duracak!..

Nerede Özal'ın efsane ANAP'ı!..



Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Abdülhamit’in, Menderes’in yalnızlığına terk etmemizi kimse beklemesin…

O nedenle önce insan sonra gazeteci olarak elim vicdanım da..



Şair Atakan Korkmaz der ki ;

“Vicdan,

insanın tek gerçek dostudur..

Vicdanını dost bil dinle sözünü,

Ve bir gün...

Aklın ile vicdanın arasında kalırsan eğer, Vicdanını seç!

Çünkü aklın çıkarlarını korur...

Vicdanın ise insanlığını!..”



Önce vicdan dostlar!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir daha gelmez !..

O değerin yüküne omuz verin!..

Yoksa yarın çok ararsınız çok!

Ve..

AK Parti de siyasi harekatından bürokrasine kadar bir değişim ortaya konmalı.

Reis buna artık mutlaka el atmalı...

Çünkü AK Parti'yi ancak AK Parti yenebilir!..

Tayyip Erdoğan'ın rakibi karşı mahalle değil AK Parti'dir!

















