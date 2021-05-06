Tayyip Erdoğan vatan hainiymiş meğer!..

A’raf Suresi der ki;

“Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

İşte bu süreyi yaşıyoruz!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" şeklindeki söylemi, bu sureyi bir kez daha aklımıza getirdi…

Bak sen şu müptezele!..



Araf Süresindeki “İşte onlar hayvanlar gibidir…”

Ne özet değil mi?



Sadece Aykut Erdoğdu değil, şu an CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin Tayyip Erdoğan’ı yargılamak için içlerinde büyük bir kin beslediklerini anlamamak için aptal olmak gerekir…



Menderes’i asanların dili bu değil mi?



Tayyip Erdoğan vatan hainiymiş!



Ve yargılayacaklarmış!



Allah...Allah!



Peki Tayyip Erdoğan’ın “Vatan Haini” olmasına neler neden oldu ki yargılayacakmış bu müptezeller!



Ne yazıyor vatana ihanetle yargılayacaklarını söyledikleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın suç dosyasında…



Bir araştırdık…



İşte vatan hainliğinden yargılamayı düşündükleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının suç dosyası!



Buyurun…

*



Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü’nü nasıl yaptın?

1100 metre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü, 1300 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş ve üzerinden stratejik demir yolu geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yetmezmiş gibi bitmek üzere olan 15 Temmuz Çanakkale Şehitler Köprüsü’nü yaparken kime sordun ey Tayyip Erdoğan!

Vereceksin hesabını!



Kocaeli Cengiz Topel, Kütahya Zaferi, Bingöl, Şırnak Şerafettin, Hakkari Selahattin Eyyubi havalimanlarına ne gerek vardı?

Bu da yetmezmiş gibi denizin üzerinde dünyanın sayılı havalimanlarından biri Ordu-Giresun ve aynı şekilde bitmek üzere olan Rize Havalimanı’nı yapmak nereden çıktı!

Vatana ihanet yaptın Reis!



Dünyanın ilk üç havalimanından biri olan ve bütün dünyayı hayran bırakan İstanbul Havalimanı’nı yaparak Avrupa’yı bize düşman ettin!

Ankara-Eskişehir…

Ankara-Konya…

Konya-İstanbul…

Ankara-İstanbul…

Hızlı trenlerini yapıp hizmete sokmak nereden çıktı?



Seni yargılamayacaklar da ki mi yargılayacak bunlar Reis!

Menderes'den ders almadın mı?

Aynı dil asmadı mı onu!..

Ah Reis ahh!

Bir de çıkmışsın “Bir gemiler eksikti” dedirttin bunlara!..



Heybeliada Korveti, Büyükada Korveti, Burgazada Korveti, Güngör Durmuş Lojistik Destek Gemisi…



Alemdar Korveti, Bayraktar Harp Gemisi, Oruç Reis Gemisi, Şehit Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi, Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi…



Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Sancaktar Amfibi Gemisi, Fatih Sondaj Gemisi, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi…



Yetmedi...

Yavuz Sondaj Gemisi, Kınalıada Korveti, Piri Reis Denizaltısı…

Senin ne işin var gemilerle!

Bunları yapmak sana mı kalmıştı Reis!

Tabii ki yargılayacaklar seni!

Vatan haini Tayyip Erdoğan!

Çok ileri gittin be Reis!

Nasıl hesap vereceksin?

Rüyalarında dahi göremeyecekleri savunma sanayi nereden aklına geldi ki adeta kendi idam fermanını imzalamışsın!

Daha düne kadar dünyada başkalarında olan teknolojinin yeni konsepti olan insansız savaş uçağı SİHA’lar ve İHA’ları yapmak sana mı kalmıştı ki bütün dünyayı rahatsız ettin!

Üstüne üstelik...

Bayraktar TB2 İHA, ANKA İHA, Kargu Kamikaze Mini İHA, Akıncı İHA-TİHA…

Cirit Füzesi, Kirpi Zırhlı Araç, Ejder Yalçın…

Atak Helikopteri, MPT-76, 5.56 MM Piyade Tüfeği, Gökbey Genel Maksat Helikopteri…

Nedir bunlar Tayyip Erdoğan!

Ne gerek vardı buralara para harcamaya…

Sana yerli savunma sanayinden!..

Git al ABD'den, İsrail'den, Fransa'dan!.

Yatır parayı verirlerse verirler vermezseler sesini çıkarma bekle!.

S-400 nereden çıktı!

Ah Reis ah!..

Savunma sanayinde yerli üretim oranını %20'den %75'e çıkarırsan tabi ki karşına dikilip “Çabuk bitirelim bu adamın işini yetti artık” derler…

Ah Tayyip Erdoğan ah!

Kendin ettin kendin buldun!

Sen nasıl IMF ile borcu sıfırlayıp adamları kapıya koyarsın!

Önünü kapat git para al!

Borçlan adamlara ülke ekonomisini teslim et!.

Ah Tayyip Erdoğan ah!

Kendin ettin kendin buldun!

100 yılın dünya çapındaki en büyük (çağ atlatan) mühendislik projeleri

MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİNİ YAPARSAN BAY KEMAL'E Mİ DÜŞMAN OLACAKLARDI?

SANA TABİ!..

Sana mı kalmıştı;

235 kara yolu tünelini yapmak…



İstanbul-İzmir otoyolunu yapmak..



Uzay Ajansı, Uydu ve Bilim Üssünü kurmak…



Türkiye Uzay Ajansı’nı harekete geçirmek..

Keza…

TÜRKSAT 4B ve GÖKTÜRK I-II Uyduları, 4.5 G, Antarktika Bilim Üssü…



Ya…

Avrupa’nın en modern, değeri 7 milyar dolar olan rafinerini Azerbaycan ile yapmanın zamanı mıydı?

Nereden çıktı Azerbaycan ile böylesine yakınlaşmak!

Ermeni’yi niye küstürüyorsun!

Git İsrail ile yap!

Ah Reis ah!

Bitmemiş suç dosyan Reis!

32 stadyum…

35 yeni devlet üniversitesi…

458 baraj…

Hayal denilenleri bir bir gerçekleştirmek sana mı kalmıştı!..

Bak şimdi hepsi karşında!.

Hemde vatan haini suçlaması ile!..

Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Hattı…

Türkiye-Rusya Mavi Akım Projesi…

Trans Anadolu Doğal Gaz Hattı…

Rusya Türkiye Avrupa Türk Akımı Projesi…

Akdeniz'deki 189 bin metre kare "deniz yetki antlaşması…"

Karadeniz ve Akdeniz sularında Türk sondaj gemileri...

Oldu mu şimdi?

Düşmanı uyandırdın Reis!

Sana mı kaldı Türkiye’nin bağımsız güçlü bir devlet olması için mücadele etmek!

ABD’nin emir kulu olsan, boyun eğsen bak bakalım sana “Vatan Haini” derler miydi ?

Ah Tayyip Erdoğan ah!



Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirmişin.

Fatih sondaj gemisi Tuna-1'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş!

Oldu mu şimdi?

Şimdi kalk hesabını ver!

İdam fermanını kendin imzalamışsın Reis!..

Bu ülkede vatana millete hizmet etmenin karşılığı bu!..

Yaşamadık mı Merhum Adnan Menderes ile!..

Sana mı kaldı bunca hizmeti yapmak!..

Türkiye'nin 3 tane sismik araştırma, 3 tane sondaj gemisi var.

Hiçbir devletin böyle bir filosu yok, şirketlerin var…

Türk devletinin nasıl olurmuş!

Birde takmışsın yerli otomobile ki!

Yandın Reis!

Aldın bütün dünyayı karşına!

Bak…

Sen “PKK'yı bitirelim?” diyorsun…

Ne diyorlar…

“Silahlı mücadele olmaz…”

Dinlemiyorsun!



Sen “Mavi Vatan'ı koruyalım” diyorsun!

-Ne diyorlar;

“Aman yalnızlaşırız!”

Dinlemiyorsun…



Sen “Doğal gaz arıyorsun!”

Ne diyorlar;

“Ne işin var senin Akdeniz’de…

Dinlemiyorsun!

Sen “Bağımsız Türkiye” diyorsun..

Onlar ne diyor!

“ABD’ye kafa tutamazsın, sen kimsin?”

Dik başlılık yapıyorsun Reis!

Kalktın!..

Hayal dedikleri Ayasofya’yı ibadete açarak bütün dünyayı ve içimizdeki işbirlikçilerini karşına aldın!

İşte idam fermanını orada imzaladın REİS!

Ah Reis ah!

Bu ülkeyi soyduracaksın ki iyi olasın…

Bu ülkeyi peşkeş çektireceksin ki iyi olasın…

Bu ülkenin ABD’nin bir eyaleti gibi olmasını sağlayacaksınız ki iyi olasın…

Bu ülkenin İMF kapısında para dilenmesini sağlayacaksın ki iyi olasın…

Nankörlüğüde gördün işte!..

Hemde tarihin en büyük ihaneti olarak!

Ne oldu başörtüsü sorununu çözdün de!

Ne oldu CHP zihniyetinin Eşi başörtülü diye Çankaya çıkarmak istemediği Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı yaptın da!

CHP ile el ele verip seni devirmek için plan yapıyor!..

Seni de sattı davayı da!

Herkesi kendin gibi sandın ama adam satmanın kitabını yazanlar varmış!

Hiç kimsenin tanımadığı bilmediği sadece bir akademisyen olan Ahmet Davutoğlu için “Yapma Reis bu seni arkadan vurur” diyenleri dinlemeyip Başbakan yaptın da ne oldu?

Arkandan hançerledi…

Ali Babacan’ı oğlun gibi sırtlayıp bakan yapıp tanınmasını sağladın da ne oldu?

O da arkandan hançerledi!..

Ah Reis ah!..

18 yıl sırtında taşıdığın insanlara bir türlü yaranamadın!

Hani derler ya “ Helal süt emmek”..

Nerede Reis!

Türkiye’nin nerelerden alıp nerelere getirdiğinin değerini bilmeyenlere karşı Sultan Abdülhamit aklına geliyordur sık sık!.



Biliyoruz her zamanki gibi diyorsun ki;

“Güvendiğim sırtımı yasladığım güç bellidir.

Önce ALLAH

Sonra MİLLET!”

Eyvallah!..

Bizde şahidiz!..

Allah yar ve yardımcın olsun “VATAN HAİNİ TAYYİP ERDOĞAN…”

Bizlerde senin yüküne omuz verdiğimiz, yanında durduğumuz için Vatan Hainiyiz!..

Senin suçun sabit;

MİLLETİN GÖNLÜNÜ ÇALDIN!..

Bizim suçumuzda sabit!.

GÖNLÜMÜZÜ SANA VERDİK!..

Ama bilki..

Bu dava artık hepimizin...

Tarafsız kalmak yok..

Gazetecide taraftır...

Hakdan yana..

YALNIZ DEĞİLSİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN!..

























