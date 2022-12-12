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Tayyip Erdoğan şeriat anayasası mı istiyor? / CANLI

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 'şeriat' ile ilgili yaptığı açıklama ile ilgili konuşuyor

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TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 2023 seçimlerini 'rejimin referandumu' olarak tanımlaması ve “Yürürlükteki anayasa yerine şeri anayasa isteniyor. Bu seçimi yine şeriat yanlıları kazanırsa Türkiye sıkıntıya düşer” açıklamaları sonrası 'şeriat anayasası mı geliyor' soruları gündeme gelmeye başladı.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında Recep Tayyip Erdoğan'ın şeriat anayasası isteyip istemediği ile ilgili konuşuyor.

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