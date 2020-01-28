Tayyip Erdoğan ne yapmış bu ülkede!..

Türkiye’nin en büyük sorunu muhalefet sorunudur…





Türk milleti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sahip çıktıkça, Tayyip Erdoğan milletinin dertleri ile dertlendikçe, bütün dünya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kabul ettikçe, çıldıran bir muhalefetimiz var…



Muhalif olmanın da bir namusu vardır…



Yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek erdemdir, ahlaktır. Muhalifsen projelerinle gelir, iyi ve güzeli takdir eder, eksiği noksanı varsa eleştirirsin…



Eyvallah…



Ama nerede?



Bizim sözde milli muhalefetin öyle bir tarzı var ki iktidarı devirmek için ülkenin zararı ne ise ona sahip çıkmaktan geri asla kalmıyor…



“Milli mesele “diye bir söz lügatlerinde yok!..



Ülkenin yaşadığı bir deprem felaketi üzerinden bile kendilerine rant çıkarmaya çalışan arama kurtarma çalışmalarının başında tiyatro oynayan bir muhalefete sahip olmak, bu ülke için züldür…



Yok efendim “deprem paraları “ne olmuş!..



Devletini hırsız yerine koyan çarpık bir anlayış,,



Ya siz ne utanmaz insanlarsınız…



Öte yandan hiç utanmadan, hiç sıkılmadan “Tayyip Erdoğan bu ülkeye ne yaptı?” diyen zihniyetleri yaşıyor benim ülkem!..



“Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz”olmak işte böyle bir şey olsa gerek...



Tayyip Erdoğan bu ülkede ne yapmış öyle mi?



Madem öyle son 10 yıla bakalım!..



Nereden başlayalım…



Mesela…



Köprü mü istiyorsunuz!



Buyurun…



Adıyaman ile Diyarbakır’ı birbirine bağlayan tamamen Türk mühendisler tarafından 900 günde yapılan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü (21 Mayıs 2015)



1100 metre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü (1 Temmuz 2016)



1300 metre uzunluğundaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü (26 Ağustos 2016)



Mesela

Havalimanı mı istiyorsunuz?

Buyurun…



Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı (2 Kasım 2011)



Kütahya Zafer Havalimanı (25 Kasım 2012)



Bingöl Havalimanı (11 Temmuz 2013)



Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı (26 Temmuz 2013)



Hakkari Selahattin Eyyubi Havalimanı (26 Mayıs 2017)



Siz şimdi de çıkıp “Bunların diğerlerinden ne farkı var?” dersiniz…



O zaman buyurun…



Denizin üzerinde dünyanın sayılı havalimanlarından biri...



Ordu-Giresun Havalimanı 2015’te hizmete açıldı…



Bitmedi…



Ne mi yaptı Tayyip Erdoğan bu ülkeye!





29 Ekim 2018’de herkesin büyük hayranlık duyduğu ve dünyanın ilk üç havalimanlarından biri olarak İstanbul havalimanı hizmete açıldı.



Sakın oradan uçmuyoruz demeyin…



Siz “ Orada havalimanı mı olur” diyerek Sabiha’ya da karşı çıkmıştınız?



Ama şimdi öyle bir uçuyorsunuz ki!





Mesela

Demiryolu mu soruyorsunuz…



Tepe, tepe kullanıyorsunuz…



Buyurun…



Yüksek Hızlı Tren…

Ankara-Eskişehir (2010)

Ankara-Konya (2011)

Konya-İstanbul (2014)

Ankara-İstanbul (2014)



Devam edelim mi?



Gemilerimizi de sayalım mı?

Buyurun…



Heybeliada Korveti (2011), Büyükada Korveti (2013), Burgazada Korveti (2016), Güngör Durmuş Lojistik Destek Gemisi (2016)…



Alemdar Korveti (2017), Bayraktar Harp Gemisi (2017), Oruç Reis Gemisi (2017), Şehit Arif Ekmekçi Lojistik Destek Gemisi( 2017), Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (2017)…



Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi (2017), Sancaktar Amfibi Gemisi (2018), Fatih Sondaj Gemisi (2018)

Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (2019)…



Yavuz Sondaj Gemisi (2019), Kınalıada Korveti( 2019), Piri Reis Denizaltısı (2019)



Okuyorsunuz değil mi?



Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülke de öyle mi?



Bitmedi…

Gelelim mi “HAYALDİ GERÇEK OLDU” denilen Savunma Sanayimize…



Buyurun…



İHA ve SİHA’ larla, savunma silahlarımızı…

Yüzde yüz yerli yüzde yüz milli…

Okuyun Tayyip Erdoğan ne yapmış bu ülkede?



Bayraktar TB2 İHA (29 Nisan 2014)



ANKA İHA (23 Haziran 2017)



Kargu Kamikaze Mini İHA (26 Aralık 2017)



Akıncı İHA (6 Aralık 2019’da )



Devam…

Cirit Füzesi (Mayıs 2012), Kirpi Zırhlı Araç (2012), Ejder Yalçın (2014),



Bitmedi…

Atak Helikopteri (2014), MPT-76 (2016 ), 5.56 MM Piyade Tüfeği (2017), Gökbey Genel Maksat Helikopteri (2018)



Devam edelim!

Tayyip Erdoğan neler yapmış!



MARMARAY (29 Ekim 2013)



Avrasya Tüneli (20 Aralık 2016 )





Abdülhamit’in hayalini gerçekleştirmek kime nasip olmuş…

Recep Tayyip Erdoğan’a…



Pes etmeyin…

Daha bitmedi…

Peki tüneller veyollar…



235 Kara Yolu Tüneli( 2010-2019)



İstanbul-İzmir Otoyolu (2019)



Siz şimdi Uzay Ajansı da, uydu ve bilim üssü de

soruyorsunuzdur…



Buyurun…



Türkiye Uzay Ajansı (13 Aralık 2018 )

TÜRKSAT 4B ve GÖKTÜRK I-II Uyduları 2012-2016, 4.5 G 1 (2016), Antarktika Bilim Üssü ( 2019)



Bitmedi…



Devam…



10 Şehir Hastanesi (2017-2019)

Star Rafineri( 2018)

32 Stadyum (2010-2019)

35 Yeni Devlet Üniversitesi (2010-2019)

458 Baraj (2010-2019 )

Evet 459 baraj…



Gelelim finale…



Şöyle etrafınıza iyice bakın…

Sağınıza, solunuza, evinizin önüne, otoparklara..



Alman üretimi Mercedes’ler, BMV’ler, Opel’ler, Audi’ler,

Japon üretimi Toyota’lar, Honda’lar, Nissan’lar,

Kore üretimi KIA’lar...



Daha nice yabancı marka otomobiller…



Uzun yılar her birini sürdük…



Ve sürmeye devam ediyoruz…



Benim ülkemin otobanlarında ay yıldız bayrak taşıyıcı “MADE IN TÜRKİYE” patentli otomobillerimiz yok (tu).



Artık Allah’ın izni ile o da oluyor...



O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nasip oluyor…



Allah varlığını eksik etmesin “Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülkede?” diye sormak yerine gururla “TAYYİP ERDOĞAN NE YAPMADI Kİ BU ÜLKEDE?” demek gerekmez mi?



Bütün bunların altında kimin imzası var!



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…



Şimdi soralım;

Kemal Beyi, Meral Hanımı, Temel amcası, Babacan’ı, Davutoğlu’ su, Gül’ü, hepinizi üst üste koyuyoruz bu ülkenin yarınları için çaktığınız bir çivi var mı?



Varsa bir eseriniz söyleyin yazalım…





İmam-ı Şafii der ki;



Hakkı doğruyu kim söylerse söylesin kabul ediniz!..



