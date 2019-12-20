Tayyip Erdoğan kimin başını yere eğdi ki!..

Allahın bildiğini kuldan saklamam...

Gazetecinin tarafsız olması gerektiğine de hiç inanmam...

Doğrudan yana taraf olmayan bertaraf olur...

Şu karşısında toplanan liderlere değil genel başkanların vizyonuna, hesaplarına bakınca bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gerçeğine insanın daha da sımsıkı sarılması gerektiği gerçeğini kendimde hissediyorum...

Çünkü bir hakkın teslimi yapmak sorumluluktur.

Eksikler, hatalar olabilir...

Ama hangi konuda bu milletin başını öne eğdi!.

Biri çıkıp söylesin...

Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin makus talihi yenen, dünyada sözü dinlenir bir ülke gerçeğini ortaya koyan, ülkesini hiçbir şartta namerde muhtaç etmeyen bir dünya lideri gerçeğidir…



Şöyle tarihe bir bakın…

Abdülhamit’in…

Menderes’ in…

Özal’ın…

Erbakan hocanın...

Hayallerini kim gerçekleştiriyor…

Hani CHP’nin karşı çıktığı “Kanal İstanbul” projesi var ya…

Bu proje CHP’lilerin unutamadıkları eski liderleri Bülent Ecevit’in de hayali olduğu ortaya çıktı…

İşte dönemin CHP Genel Başkanı Ecevit’in hayal ettiği ama gerçekleştiremediği projeyi Allah kime yaptırmayı nasip edecek…



Türkiye’nin ayağına vurulan bütün prangaları söküp atan “Bağımsız Türkiye” inşa eden liderin adı o...



Gezi olaylarından MİT TIR’larına, 17-25 Aralık yargı darbesinden PKK’nın çukur eylemlerine, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2018 ekonomi darbesine kadar bütün oyunların üstesinden gelerek ülkesinin önünü açtığını kim inkar edebilir ki?



Elimizi vicdanımıza koyup “Türkiye Tayyip Erdoğan ile nereden nereye geldi?” sorusuna cevap verelim…

***

Hastane ise en modernlerini kim yaptı? Hastane kapılarında sabahın karanlığında oluşan o çileleri kim bitirdi?



Yurt dışından sağlık turizmi için tedavi olmak için Türkiye’ye gelen yabancı sayısı kimin eseri?



Köprü ise en görkemlileri kiminle yapıldı?



Üniversitesi olmayan şehir kaldı mı?

Yol ise yurdun her bir köşesine artık mükemmel yollardan geçerek gitmiyor muyuz?



Keza muhteşem tüneller…

Muhteşem stadyumlar…

Ya denizin üzerinde yapılan havalimanları…



Abdülhamit’in hayali neydi?

Her gün yüzbinlerce insanın Boğazı metro ve araçları ile geçtiği Avrasya Tüneli ve Marmaray…

Kim bu dev eserlere imza attı?

Bu eserler dünya var oldukça unutulur mu?

Neden bunlar ondan önce yapılamadı!

***



Elin yabancısının büyük bir hayranlıkla baktığı dünyanın en büyük havalimanlarından birinin İstanbul’da yapılmasının altında kimin imzası var?



Gelelim sosyal devlet olma sorumluluğuna...

Yardıma muhtaç olup da bu ülkede sosyal yardım olarak maaş almayan kim var?



Kentsel dönüşüm ise şehirlerimizi bırakın neredeyse artık her ilçemizde nasıl oldu?

Dar gelirlilerin ev sahibi olması için her türlü imkanın sağlanması nasıl gerçekleşiyor?



Türkiye fakirleşti diyorlar!..

Neredeyse her evde bir araç…

Bazı evlerde iki üç araç…

AVM otoparklarında yer bulamıyoruz…

Yollar araç almıyor…

Kaldırımlar dahi park yeri olmuş…

Neden?



Doğu ve Güneydoğu’da artık yüzler neden gülüyor?

Tunceli’si, Hakkari’si, Mardin’i, Van’ı, Bingöl’ü her bir ilimizde artık terörün değil turizmin konuşulması nasıl oldu?



Ülkenin her karış toprağında artık asayiş berkemal…



NATO, BM kürsülerinde sadece ülkesinin değil dünya mazlumlarının hakkını hukukunu kim koruyor?



Dış politikada hiç olmadık kadar güçlü bir irade ortaya koyan, IMF’ye borçları sıfırlayıp borç verir noktaya gelen devlet nasıl oldu?



Yerli savunma sanayinde tarih yazan, milli üretimini yüzde 70’e çıkaran Türkiye gerçeğinin altına kim imza attı?



ABD’ye rağmen kararlı duruş göstererek güçlü bir irade ortaya koyarak S-400 füzeleri alan irade kimin iradesi?



Karşısında dünyanın hangi lideri hangi örgütü olursa olsun doğru bildiğini söylemekten çekinmeyerek milletinin göğsünü kim kabartıyor?



Dünyanın gözünün içine baktığı ,son örneği Libya antlaşması gibi yaptığı hamlelerle dünya siyaset tarihinde dengeleri Türkiye lehine değiştiren lider kim?



Son iki yılda ülkemiz üzerine yapılan ekonomik saldırıyı bir kenara bırakırsak, son 17 yılın 15 yılını çok rahat bir şekilde geçiren bir Türkiye gerçeğini kim yaşattı?



Recep Tayyip Erdoğan…

***



Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz ,her şeyin güllük gülistanlık olmadığı doğru…



Türkiye’yi istedikleri gibi kullanamayanların organize ettikleri darbe girişimi ve sonrasında ekonomik saldırısı olmasaydı bugün Türkiye ekonomik olarak çok daha farklı bir noktada olacaktı!..



Buna rağmen birilerinin kasıtlı ve bilinçli olarak “Damat” algısı ile operasyon çekmesini ibretle izlerken "nafile çabalar" içerisinde olduklarını görüyoruz..



Görüyoruz ki Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önderliğinde alınan önlemlerle, ortaya konan projelerle, yüksek irade ile, kararlılıkla ekonomik kurtuluş savaşından da başı dik alnı açık çıkmaya başladı..

Bütün rakamlar bunu gösteriyor...



Madem “Damat” algısı üzerinden sözde operasyon çekiyorlar. O zaman “Damat “ dersi vermeye devam edelim..

Yerli savunma sanayinde yerli ve milli SİHA üretiminden sonra “Akıncı TİHA” da geliyor…

Sonra da insansız savaş uçağı inşallah.

Peki bunlara milleti ve devletine adına gururla kim imza atıyor !



Bir diğer Damat…



Selçuk Bayraktar…



Bu vatanın evladı olarak onlarla gurur duymamak mümkün mü?



Ama CHP rahatsız olmuş!..



Terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açılmışken TBMM’de milletin vekili sıfatlı CHP’li Özgür Özel’in “Damat, oğul, kız, ” üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik aşağılayıcı haddini bilmez bir konuşma yapmasının utanç vesilesidir…

Kimin ağzı ile konuşuyor!

Hadi anladık ABD’si Batı’sı, İsrail’i rahatsız

Peki CHP neden rahatsız!..



Özgür bey!..

Siz TBMM’de ABD ve İsrail’i mi temsil ediyorsunuz?

Yoksa HDP ve YPG’ yi mi?



Damat takıntınız var ya…

Siz kimin damadısınız bilmem!..

Kayınpederiniz sizinle gurur duyuyor mu duymuyor mu onu da bilmem!..



Ama Allah size de Tayyip Erdoğan’ın damatları gibi sürekli üreten, yüzde yüz yerli ve milli olan vatanına ve milletine kendilerini adayan gurur duyulacak hayırlı damatlar nasip etsin!..

Böyle damatlara can kurban!.,

***



Sevgili okurlar…

Bu ülkenin savunma sanayiinin gurur verici noktaya gelmesinden rahatsız olan bir muhalefeti görünce Tayyip Erdoğan’ın değerini çok daha iyi anlıyoruz..



Tek barutluk silahları kaldı..

Erdoğan’ı içeriden vurmak. Bunun içinde Gül, Babacan ve Davutoğlu’nu korolarına dahil ettiler



Bırakın iktidar olma şanslarını, çift haneli oy yüzdesi almaları dahi mümkün olmayanları Devlet Bahçeli güzel tarif etmiş!..

Ne dedi;



"Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir."



İşte bütün mesele budur…

Gül, Babacan ve Davutoğlu üçlüsünün hedefleri iktidar olmak değil, Tayyip Erdoğan’dan iki üç puan çalmak için CHP’nin, HDP’nin, FETÖ’nün, ABD’ nin, İsrail’in, Batı’nın değirmenine su taşımaktır…



O nedenle bu milletin bu devletin başını hiçbir gün yere eğdirmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu ülkenin yarınları için sahip çıkmayı bir milli sorumluluk olarak görmemiz kaçınılmazdır..



Çünkü oyunu bildik oyun…

Tarihin tekerrür etsin istiyorlar…

Tayyip Erdoğan’ın da Abdülhamit’in yalnızlığına terk edilmesini umuyorlar!..

Yani tarih tekerrür etsin istiyorlar...



Mehmet Akif der ki;



“Tarih tekerrür eder derler,

Hiç ders alınsaydı tekerrür mü ederdi!”



Bu millet “tarihin tekerrür etmesine “ izin vermeyecektir…

Unutulmasın ki...

15. Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğunu 55 parçaya bölenler ile bugün Türkiye üzerinde oyun oynayanlar sözde Batılı dostlarımız (!)arasında hiç bir fark yoktur...

Ve Osmanlı sonrası modern Türkiye Cumhuriyetinin varlığının onların Türk devletine ve milletine bakışını asla değiştirmediği gerçeği de ortadadır...































