Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Tayvan Hava Kuvvetlerinden açıklamada, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.

