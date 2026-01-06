Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da beklenmedik bir hava kazası meydana geldi.

F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Tayvan Hava Kuvvetlerinden açıklamaya göre, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağı Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.