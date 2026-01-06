BIST 12.024
DOLAR 43,03
EURO 50,39
ALTIN 6.209,30
HABER /  DÜNYA

Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü

Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Abone ol

 Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da beklenmedik bir hava kazası meydana geldi.

F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Tayvan Hava Kuvvetlerinden açıklamaya göre, ABD yapımı "F-16V" tipi savaş uçağı Ada'nın kuzeydoğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştü.

Kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldığı kaydedildi.

Tayvan'da 2022 ve 2024'te "Mirage 2000" tip savaş uçakları kaza yaparak denize düşmüş, pilotlar düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendilerini tahliye ederek kurtulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Ben bir kralım
Donald Trump'tan Venezuela açıklaması: Ben bir kralım
Maduro operasyonunu destekleyen Miço'ya soğuk duş: 'O halde Türkiye de bu hakka sahip'
Maduro operasyonunu destekleyen Miço'ya soğuk duş: 'O halde Türkiye de bu hakka sahip'
Türkiye'den Suriye mesajı! Bakan Güler 'koşulsuz şartsız' deyip ilan etti
Türkiye'den Suriye mesajı! Bakan Güler 'koşulsuz şartsız' deyip ilan etti
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Acı haber! Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı!
Acı haber! Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı!
Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi
Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek
BofA’dan 2026 için altın ve gümüş tahmini! Patlama bekleniyor...
BofA’dan 2026 için altın ve gümüş tahmini! Patlama bekleniyor...
Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!
Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!
Basın İlan Kurumu’ndan dijital dönüşüm ve yapay zekâ paneli
Basın İlan Kurumu’ndan dijital dönüşüm ve yapay zekâ paneli
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için ara karar
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için ara karar
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında