Taytlı fotoğraf olayından sonra Pınar Altuğ'u çılgına çeviren yorum!
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ, vücut hatlarını belli ettiren tayt olayından sonra bu sefer de takipçisi ile sosyal medyada yaşadığı polemikle gündeme geldi.
Daha önce vücut hatlarını belli ettiren taytıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdi de "Eşinizin yerinde olsam kendimi köprüden atardım" diyen bir takipçisi ile yaşadığı tartışma ile gündeme geldi.
Hatırlanacağı üzere Pınar Altuğ, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu sandığa atarken çekildiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Ancak ünlü oyuncu, giydiği tayt vücut hatlarını belli ettirince hayranlarının eleştirisine maruz kalmıştı. Altuğ, daha sonra fotoğrafı kaldırıp kırptıktan sonra tekrar yayınlamıştı.
Güzel oyuncu, bu seferde kendisine "Pınar hanım eşiniz Brad Pitt gibi adam ama siz sanki makyaj yapınca eşinizin yanında korku filminden kaçmış gibi görünüyorsunuz mazallah ya ben eşinizin yerinde olsam ve sizinle evli olsam ya intiharın eşiğine gelir ya da köprüden aşağıya atarım kendimi" diyen takipçisi ile tartışma yaşadı.
Yorum karşısında çılgına dönen Altuğ, "Neyse ki değilsiniz şu durumda üzülmenize gerek yok değil mi?" yanıtıyla karşılık verdi.