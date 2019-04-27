Taytı olay olmuştu! Pınar Altuğ'dan bomba cinsellik açıklaması: Benim seksapelimi.....

Ünlülerin cinsellik itirafları



Ünlüler dünyası bizi her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. Tüm hayatları göz önünde olan bu insanların cinsellikle ilgili itirafları da dikkat çekiyor



Yonca Evcimik de seks itirafı yapan ünlüler kervanına katıldı. Yonca Evcimik seks için "Çok önemlidir. Olmazsa olmazdır! Seks olmadan ilişki belli bir yaşa kadar gitmez. Seks nefes almak kadar doğal" dedi.