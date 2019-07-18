Tayland'da 5 kadın ve bir erkek sahilde çırılçıplak yakalandı görenler polisi aradı
TAYLAND 'da ilginç bir olay yaşandı. Tayland'ın ünlü turistik adası Krabi'deki bir plajda gece yarısı bir grup çıplak turist yakalandı. Görenler önce gözlerine inanamadı.
10 kişilik bir grup gece plajdaydı. Garip olan ise gruptaki yaşları 17 ila 20 arasında 5 kız ile bir erkeğin tamamen çıplak olmasıydı. Yerel halk çıplak gençleri videoya kaydedip polisi aradı. Kumların üzerinde 10 kişi vardı. Ancak bunlardan beş kadın ve bir erkek tamamen çıplaktı.
Yaşları 17 ila 20 arasında değişen turistlerden beşi kadın ve biri erkekti. Aralarında İngiliz, İspanyol, Japon ve Avustralya vatandaşları vardı.Yerel halk, gece yarısı sahilde çırılçıplak yürüyen turistleri videoya kaydetti. Polis, çırılçıplak gezen grubu gözaltına aldı.
Gözaltına alınırken gruptakilerin elleriyle mahrem bölgelerini kapatması dikkat çekti.Karakola götürülen turistlere halka açık alanda çıplak dolaşmaktan 16'şar dolar ceza verildi. Polis, grupta sekiz kişinin bulunduğunu, altısının çırılçıplak denize gittiğini söylüyor. Çıplak yakalanan turistlerin özür dilediği belirtildi.