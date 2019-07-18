Tayland'da 5 kadın ve bir erkek sahilde çırılçıplak yakalandı görenler polisi aradı

10 kişilik bir grup gece plajdaydı. Garip olan ise gruptaki yaşları 17 ila 20 arasında 5 kız ile bir erkeğin tamamen çıplak olmasıydı. Yerel halk çıplak gençleri videoya kaydedip polisi aradı. Kumların üzerinde 10 kişi vardı. Ancak bunlardan beş kadın ve bir erkek tamamen çıplaktı.