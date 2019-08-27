Tayland Kralı "resmi metresi" ilan etmişti! Fotoğraflarını ilk kez yayınladı
Tayland Kraliyet Sarayı, Kral'ın "resmi metresi" ilan ettiği Sineenat Wongvajirapakdi'nin fotoğraflarını yayınlayınca olay oldu. İnternet sitesi bile kısa sürede yoğunluktan çöktü. Bir yanda yerel kıyafetler diğer yanda tüfekler ve askeri eğitimler fotoğraflarda öne çıkan unsurlar.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 34 yaşındaki "resmi sevgilisi" Sineenat Wongvajirapakdi fotoğraflarda savaş uçağı kullanırken ve askeri üniforma içinde tüfekle atış yaparken görülüyor.
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Sarayın internet sitesinde Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafının yanı sıra, 46 sayfalık biyografisine de yer verildi.
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İlginç tarzıyla tanınan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, generallerinden biri olan kız arkadaşı tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi ağustos ayı başında törenle 'resmi metres' ilan etmişti.
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Üç aylık evli olan 67 yaşındaki Kral bu adımıyla, ülkede 1921 yılından bu yana görülmemiş bir geleneği tekrar canlandırdı.
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