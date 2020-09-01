Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn hapse attırdığı sevgilisini affetti
Geçen yıl Tayland Kralı Maha'ya sadakatsiz yaptığı için hapse atılan Sineenat Wongvajirapakdi serbest bırakıldı, Almanya'daki hareme çağrıldı.
Yaptığı birçok olayla gündeme gelen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir ilke daha imza attı. Kral Maha, 2019 yılında adaletsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi affederek serbest bıraktı. Tayland Kralı affettiği resmi sevgilisini Almanya'daki haremine çağırdı.
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Tayland Kralı Maha, 4’ncü eşi Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya'yı kraliçe ilan ettikten sadece iki ay sonra General Sineenat'a 'resmi metresi' olduğunu açıklamıştı.
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Kral, daha sonra sevgilisini kendisine sadakatsizlikle suçlayarak askeri görevlerinden azil etmiş ve hapse attırmıştı.
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Alman basını, Kral Maha’nın Sineenat’ı affettiğini ve özel uçakla Almanya’ya getirdiğini ileri sürdü.
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