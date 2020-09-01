Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn hapse attırdığı sevgilisini affetti

Yaptığı birçok olayla gündeme gelen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, bir ilke daha imza attı. Kral Maha, 2019 yılında adaletsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi affederek serbest bıraktı. Tayland Kralı affettiği resmi sevgilisini Almanya'daki haremine çağırdı.