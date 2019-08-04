Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn generalini resmi metresi yaptı

Kral Maha'nın 67'nci yaş gününe denk gelen seremonide Maha, resmi metresi Sineenat'a, aralarında Chula Chom Klao ve Beyaz Fil de olan dört nişan taktı. Seremonide Kral Maha'ya üç ay önce evlendiği eşi Suthida Vajiralongkorn da eşlik etti. Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı.