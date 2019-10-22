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Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı Haberin devamı. İçişleri Bakanlığı, HDP’li Kayapınar, Kocaköy ve Bismil ilçe belediyeleri ile Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine kayyum atadı Haberin devamı.

Tayland Kralı Maha korumasını önce resmi metresi ilan etti sonra ünvanlarını söktü aldı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, eski yakın koruması olan Sineenat Wongvajirapakdi'yi önce 'resmi metresi' ilan etti metresi kraliçe olmak isteyince verdiği unvanları söktü aldı.

Sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çeken 67 yaşındaki Kral Maha, Mayıs'ta eski koruması olan 41 yaşındaki Kraliçe Suthida'yla evlenmiş, iki ay sonra 34 yaşındaki Sineaat'ı 'resmi metresi' ilan etmişti.

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Tayland Kralı, Wongvajirapakdi'ye 'kralın soylu eşi' ünvanı ve tümgenerallik rütbesi unvanını vermişti. 

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​Ancak, Wongvajirapakdi'ye ilişkin Kraliyetten yapılan resmi açıklamaya göre, genç kadın tüm ayrıcalıklarını kaybetti. 

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Kraliçe olmak istedi

Bunun nedeni ise Wongvajirapakdi'nin 'aşırı hırslı' olması ve 'kendini kraliçenin statüsüne yükseltmeye çalışması' olarak açıklandı. 

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