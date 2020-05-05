Tayland Kralı 20 cariyesini ordu mensubu yaptı

Tayland'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile ilgili gelişme yeni yaşandı.Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.