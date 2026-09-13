TAYFUN Blok-4 testlerin ardından seri üretime geçecek

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İHA-300'ün SİHA ve savaş uçaklarının daha uzun mesafelerdeki hedeflere angaje olmasını sağlayacağını belirtti.

İkinci, hipersonik balistik füze TAYFUN Blok-4'ün çalışmalarının plana uygun ilerlediğini ifade ederek, testlerin ardından seri üretimin başlayacağını açıkladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'na katılmak üzere geldiği Aksaray'da AA muhabirine, organizasyonda hem başvuru hem de yarışmacı sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

ROKETSAN'ın tecrübeli mühendisleriyle öğrencilerin bir araya getirilmesini önemli bulduğunu ifade eden İkinci, "Öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini burada roketçilik ve füzecilik anlamında geliştirmeye çalışıyoruz. Burası dünyanın şu anda en iyi organize edilen, en fazla katılımcısı olan roket ve füze yarışmalarını temsil eden bir noktaya ulaştı. İnşallah ileriki safhalarda bunu artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

"TAYFUN BLOK-4'ÜN TESTLERDEN SONRA SERİ ÜRETİMLERİ BAŞLAYACAK"

Türkiye'nin savunma kabiliyetini bölgesel ve küresel ölçekte güçlendirmek amacıyla tasarlanmış bir hipersonik balistik füzesi olan TAYFUN Blok-4'ün de testlerinin devam ettiğini belirten İkinci, şunları kaydetti:

"TAYFUN Blok-4'ün de bütün çalışmaları plana uygun olarak devam ediyor.

İnşallah çok kısa zaman içerisinde de onu envantere alacak bir noktaya ulaştıracağız.

Testleri devam ediyor. İnşallah o testlerden sonra da seri üretimleri çok yakında başlayacak."

TEKNİK ÖZELLİKLER

TAYFUN Blok 4’ün teknik özellikleri, füzenin modern savaş alanındaki etkinliğini ve teknolojik üstünlüğünü ortaya koyuyor:

Uzunluk: Yaklaşık 10 metre,

Çap: 938 mm çap.

Ağırlık: 7.200 kg (7.3 ton varyasyonları da rapor edilmiştir).

Hız: Mach 5+ (hipersonik hız, ses hızının 5 katından fazla).

Menzil: 1.000+ km’yi aştığı iddia edilmektedir (ancak 1.000+ km iddiası resmi olarak doğrulanmamıştır).

Güdüm Sistemi: GPS/INS destekli Go-onto-location-in-space (GOLIS) navigasyon sistemi ve anti-jamming teknolojisi,

Savaş Başlığı: Çok maksatlı (parçacıklı, delici, yüksek patlayıcılı), farklı hedef türlerine uyarlanabilir.

Elektronik Harp Dayanıklılığı: Elektronik karıştırma ve aldatma girişimlerine karşı yüksek direnç.

Fırlatma Süresi: Dakikalar içinde atışa hazır hale gelebilme, hızlı reaksiyon kapasitesi.

Manevra Kabiliyeti: Hedef izlemeyi zorlaştıran gelişmiş manevra yetenekleri.

"İHA-300, 250 KİLOMETRENİN ÜZERİNDEKİ BİR HEDEFİ BAŞARIYLA VURDU"

İkinci, ROKETSAN'ın bir taraftan gelecek nesiller için proje geliştirirken diğer taraftan savunma sanayisine hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesi ile gerçekleştirdiği atış testinde hedefi tam isabetle vurmasını değerlendirdi.

Bunun önemli bir başarı olduğunu dile getiren İkinci, şöyle konuştu:

"Bu atışla İHA-300, 250 kilometrenin üzerindeki bir hedefi başarıyla vurdu. İHA-300'ün aslında bizim için önemi şu, hem SİHA'larımızın hem de savaş uçaklarımızın çok daha uzun mesafedeki hedeflere angaje olmasını sağlayan, havadan yere süpersonik bir balistik füze. Biz bu aileyi genişletmek istiyoruz. '122, 230' füzelerimiz envanterde çok başarılı bir şekilde sonuçlar alıyor. Şu anda İHA-300 ile aslında onu biraz daha üzerine çıkarttık. 300 kilometrenin üzerinde İHA'larımız, 500 kilometrenin üzerinde savaş uçaklarımız angaje olabiliyor. Bu alanı daha da genişletmeye, daha da büyütmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu konu, bu alan, bizim aslında SİHA'larımızın ve savaş uçaklarımızın vuruş üstünlüğünü kazanmalarında çok ciddi avantaj sağlayacak diye değerlendiriyoruz."

İHA-300'ÜN BAŞARISI

Test faaliyeti kapsamında 11 Eylül'de Tekirdağ'da bulunan Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etmiş,

Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef, Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen ROKETSAN'ın geliştirdiği İHA-300 mühimmatıyla tam isabetle vurulmuştu.

Daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin Bayraktar AKINCI'ya entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı.

KAYNAK: STAR