Tavuklara klasik müzik dinletiyor! Antalya'da opera sanatçısıyla anlaştı: Faydasını gördüm
ANTALYA'da Doğan Subaşı (23), kimsenin yapmadığını yaptı. Tavukları için opera sanatçısı ile anlaşıp klasik müzik repertuvarı hazırlattı. Müziği dinleyen tavukların yumurta verimindeki artış bakın ne kadar oldu...
Antalya'da yaşayan veteriner Doğan Subaşı, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş bulmak amacıyla görüşmeler yaptı.
Başladığı kliniklerde kendisine verilen maaş ve çalışma saatleriyle ilgili sözlerin tutulmadığını gören Subaşı, istifa ederek, girişimci olmaya karar verdi.
Hem girişimci olup hem de mesleğini yapmak isteyen Subaşı, Kepez ilçesindeki araziyi aylık 1000 liraya 5 yıllığına kiraladı.
Etrafını çitlerle çevirdiği 3 dönüm araziye tavuk çiftliği kuran Subaşı, kısa sürede 1000 tavuğun sahibi oldu.