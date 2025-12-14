Tavuk tüketenler dikkat! Tazede olsa bu şekilde zehirliyor...

Mutfağa girerken masum görünen bir alışkanlık, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlara göre tavuğun taze olması tek başına yeterli değil. Pişirme öncesinde yapılan küçük ama yaygın bir hata, bakterilerin mutfağın her köşesine yayılmasına ve fark edilmeden zehirlenmeye neden olabiliyor.