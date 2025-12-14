Tavuk tüketenler dikkat! Tazede olsa bu şekilde zehirliyor...
Tavuğu yıkayıp gönül rahatlığıyla tencereye koyuyorsanız, farkında olmadan büyük bir risk alıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre pişirmeden önce yapılan tek bir yanlış hareket, taze alınmış tavuğu bile zehirli hale getirebiliyor. Gözle görülmeyen bu tehlike, mutfakta saniyeler içinde yayılıyor ve sonuçları saatler sonra ortaya çıkıyor.
Mutfağa girerken masum görünen bir alışkanlık, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlara göre tavuğun taze olması tek başına yeterli değil. Pişirme öncesinde yapılan küçük ama yaygın bir hata, bakterilerin mutfağın her köşesine yayılmasına ve fark edilmeden zehirlenmeye neden olabiliyor.
PİŞMEDEN ÖNCE YAPILAN EN TEHLİKELİ HATA
Birçok kişi tavuğu pişirmeden önce musluğun altında yıkamayı alışkanlık haline getirmiş durumda. Oysa uzmanlara göre bu işlem, tavuğun üzerindeki zararlı bakterileri yok etmek yerine tam tersine etrafa yayıyor.
Yıkama sırasında sıçrayan su damlaları ve çiğ tavuk parçacıkları; tezgâh, lavabo, musluk, kesme tahtası ve hatta mutfakta bulunan diğer yiyeceklerin üzerine bulaşabiliyor.
GÖZLE GÖRÜLMEYEN TEHLİKE: BAKTERİLER
Çiğ tavukta en sık rastlanan bakteriler arasında Salmonella ve Campylobacter bulunuyor. Bu bakteriler çıplak gözle görülmüyor ancak çok küçük miktarlarda bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Uzmanlar, yıkama sırasında etrafa saçılan bakterilerin mutfak yüzeylerinde saatlerce, hatta bazı durumlarda günlerce canlı kalabildiğine dikkat çekiyor.
BİR DAMLA SU YETERLİ OLABİLİYOR
Araştırmalara göre çiğ tavuk yıkanırken sıçrayan mikroskobik su damlacıkları, bir metreden fazla alana yayılabiliyor. Bu damlalar; ekmek, sebze, meyve gibi çiğ tüketilen gıdalarla temas ettiğinde risk katlanıyor.