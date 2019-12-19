Tavada börek nasıl yapılır diyenlere peynirli tava böreği tarifi

Tavada börek nasıl yapılır diye merak edenler için şahane bir peynirli tava böreği tarifi var. Fırın kullanmadan tavada börek yapmanın püf noktaları ile lezzetli bir peynirli tava böreği pişirmek için ihtiyacınız olanların listesi haberimizde.

Bazen elinizde az miktarda yufka vardır ve koca fırını iki yufka için açmak istemezsiniz. Tek tek kesip küçük parçalar halinde börek yapmak da uzun zaman alan zahmetli bir iş olduğundan ne yapacağınızı bilemezsiniz. Böyle durumlar için hem lezzetli hem de çok kolay bir çözümümüz var. Tava böreği! İlk bakışta tavada börek yapmak ve fırın lezzeti yakalamak zor gibi görünse de işin püf noktalarını uygulayarak çıtır çıtır bir börek yapabilirsiniz. Öncelikle peynirli tava böreği için gerekli malzemelere bakalım.

Malzemeler: 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 4 adet taze yufka, 200 gram beyaz peynir, 100 gram çeçil peyniri, dörtte bir demet maydanoz, dörtte bir demet dereotu, dörtte bir demek taze nane.

Sıvı harcı için malzemeler: Yarım su bardağı su, yarım su bardağı ayçiçek yağı, yarım su bardağı süt ve 1 adet yumurta.

Sıvı harcın hazırlanışı: Bir karıştırma kabının içerisine su, ayçiçek yağı, süt ve yumurtayı alın ve bir çırpma teli yardımıyla iyice çırpın.

Geniş bir tavayı tezgahınıza alın ve tabanını yağlayın. Yufkanızı ortadan ikiye bölün ve tavanın tabanına yerleştirin, kalan yarısını da karşı tarafına yayın. Üzerine bir fırça yardımıyla hazırladığınız sıvı harçtan sürün. Ardından ikinci yufkayı da parçalayarak tavaya yerleştirin. Üzerine tekrar sıvı harçtan iyice sürüp yufkayı nemlendirin. Ufalanmış beyaz peynir, çeçil peyniri, ince kıyılmış dereotu, taze nane ve maydanozu yufkanın üzerine serpiştirin. Ardından yufkanızı tekrar parça parça peynir karışımının üzerine yerleştirin. Son kalan yufkayı da üzerine kapattıktan sonra kenarlarından hafif bastırarak içe doğru sıkıştırın. Kalan sıvı harçtan yeniden böreğin üzerine gezdirin.

Ocakta pişirme işlemine dikkat

Ocağınızı açın ve tavayı ocağa alıp böreğin taban kısmını güzelce kızartarak pişirin. Tabanı kızaran böreğinizi bir kapak veya tabak yardımı ile ters düz edip kenarlarından düzelterek güzelce kızartarak pişirin. Yağının az olduğunu düşünüyorsanız böreğin kenarlarından hafifçe yağ gezdirip lezzetlendirin. Böreğin alt kısmı da üstü gibi kızarana kadar 15 dakika dengeli şekilde pişirin. Dilimleyerek servis edin.