Taumata tepesi nerededir Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru

Taumata tepesi nerededir Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında öyle uzun bir soru soruldu ki sorunun tamamı okunamadı. Taumata tepesi nerededir sorusu ekran başındakiler dahil herkesi şaşkına çevirdi.

Taumata tepesi nerededir Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru - Sayfa 1

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru şaşırttı. Yarışmada Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’nin nerede olduğu soruldu. Ekran başındaki herkes sornun yanlış yazıldığını düşündü. İşte doğru cevap.

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Taumata tepesi nerededir Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru - Sayfa 2

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu.

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Taumata tepesi nerededir Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru - Sayfa 3

İzleyiciler ilk önce sorunun yanlış yazıldığını düşündü ancak doğruydu.

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Taumata tepesi nerededir Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren soru - Sayfa 4

Yarışmacıya sorulan 30 bin değerindeki "Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi" nerededir? sorusu herkes tarafından merak konusu oldu.

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