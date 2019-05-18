Tatvan'da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

"Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500’e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvan’daki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici.