Tatvan'da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü
BİTLİS'te Van Gölü Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, öğrencileriyle birlikte sıra dışı bir çalışma yaptı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler ünlü ressamların eserlerini canlandırdı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.
TATVAN ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki Van Gölü Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Sevda Eren okulun öğrencileriyle birlikte yıl son resim sergisi hazırladı. Sergide, öğretmen Sevda Eren ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenirken, çocuklar canlı model olarak ünlü ressamların tablolarını canlandırdı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler resimlerdeki figürlerle aynı giyim ve makyajı yaptı.
Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin bu etkinliği cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.
Bizim naifliğimiz kazandı
Bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, birçok üniversitede böyle sergiler olduğunu, ancak buradaki farkın atıl malzemelerden ve imkansızlıklardan oluştuğunu söyledi. Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500’e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvan’daki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici.