Tatilde sınırları zorladı! Fidan öğretmen öyle bir poz verdi ki....
Fidan öğretmen tatil için gittiği Phuket Adası'nda sınırları epey zorladı. Fidan öğretmen bir filin hortumuna oturup poz verdi, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Daha önce paylaştığı videolarla eleştiri alan öğretmenin bu paylaşımına da çok sayıda yorum yapıldı.
Birkaç yıl önce özel bir dershanede öğretmenlik yapan ve paylaştığı videolarla eleştiri oklarının hedefi olan Fidan öğretmen, şimdilerde Phuket Adası'nda tatilin tadını çıkarıyor.
Fidan öğretmen bir filin hortumuna oturup poz verdi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Fidan öğretmenin paylaşımına"İyi kariyer yönetimi", "Hayalimdeki kariyer yükselmesi", "İnsanın yaptığı doktoraya saygısı olur en azından", "Öğretmenlik mesleğini ayaklar altına aldı", "Güzelim mesleği karalamasın da ne yaparsa yapsın" şeklinde yorumlar yapıldı.