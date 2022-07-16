Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"
Bodrum'da eşiyle tatil yapan güzel ve başarılı oyuncu Begüm Kütük korona virüse yakalandı. Kütük sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini virüse karşı uyardı.
Korona Virüs vakalarının yenden yükselmeye başlaması ile uzmanlar tekrardan uyarı yapmaya başladı. Uyarılardan biride oyuncu Begüm Kütük'den geldi.
Bodrum'da tatil yapan Begüm Kütük çevresindeki pek çok kişinin virüse yakalandığını söyleyerek, takipçilerini dikkatli olmaları husunda uyardı.
41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz."
"Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim." dedi.