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Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

Bodrum'da eşiyle tatil yapan güzel ve başarılı oyuncu Begüm Kütük korona virüse yakalandı. Kütük sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini virüse karşı uyardı.

Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

Korona Virüs vakalarının yenden yükselmeye başlaması ile uzmanlar tekrardan uyarı yapmaya başladı. Uyarılardan biride oyuncu Begüm Kütük'den geldi.

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Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

 Bodrum'da tatil yapan Begüm Kütük çevresindeki pek çok kişinin virüse yakalandığını söyleyerek, takipçilerini dikkatli olmaları husunda uyardı.

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Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

41 yaşındaki oyuncu, "Bodrum'a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz."

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Tatilde koronaya yakalanan Begüm Kütük uyardı! "Vaka patlaması var"

"Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim." dedi.

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