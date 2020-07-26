Tatil pozları olay olan Ebru Şallı konuştu! "Ölmemi istiyorlar"
Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ı toprağa veren Ebru Şallı, üç ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaştı. Şallı olay olan fotoğraflarına yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Tatildeki kareleri nedeniyle sosyal medyada gündem olan Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Şallı, “Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor" dedi.
Şallı şunları söyledi:
"Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum."
“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim"
İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: ‘Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.’ Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim’in gücünü içime verdi.”