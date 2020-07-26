Tatil pozları olay olan Ebru Şallı konuştu! "Ölmemi istiyorlar"

Şallı şunları söyledi:

"Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum."