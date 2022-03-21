Tatil kabusa döndü! 10 saat sonra kurtarıldılar
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'na giden 4 kişilik aile araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Yardım çağrısı sonrası seferber olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoldaki 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek aileye ulaştı
Ankara'da gittikleri yaylada araçları kara saplanan 4 kişilik aileye, belediye ekiplerinin 10 saat süren zorlu mücadelesinin ardından ulaşıldı.
Keçiören'de oturan Mümin Seçim, kar keyfi yaşamak isteyen çocuklarının isteğini yerine getirmek için Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'na gitmeye karar verdi. Eşi Ümran, çocukları 10 yaşındaki Ensar ve 12 yaşındaki Ebrar ile yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından yaylaya ulaşan Seçim, ailesiyle birlikte karla kaplı yaylada eğlendiler.
Daha sonra Çubuk'a bağlı Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırım Evci Göleti'ne de giden Seçim, ormanlık alandaki patikadan ilerlerken, kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu yola girdi.
Birkaç metre sonra aracı kara saplanan Seçim, tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayınca Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Alo 153" hattını arayarak yardım çağrısında bulundu.