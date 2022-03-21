Tatil kabusa döndü! 10 saat sonra kurtarıldılar

Keçiören'de oturan Mümin Seçim, kar keyfi yaşamak isteyen çocuklarının isteğini yerine getirmek için Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'na gitmeye karar verdi. Eşi Ümran, çocukları 10 yaşındaki Ensar ve 12 yaşındaki Ebrar ile yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından yaylaya ulaşan Seçim, ailesiyle birlikte karla kaplı yaylada eğlendiler.