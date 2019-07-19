Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı

Dünyaca ünlü usta oyuncu Jean Claude Van Damme, tatil için Bodrum'u tercih etti. Ünlü oyuncu otele girer girmez ilk istediği şey herkesi şaşırttı.

Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı - Sayfa 1

58 yaşındaki Belçikalı dünya starı Jean Claude Van Damme, özel jeti ile dün akşam saatlerinde Bodrum-Milas havalimanına iniş yaptı. Tatil için Türkiye'yi tercih eden ünlü oyuncu vip araçla otele doğru yola çıktı.

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Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı - Sayfa 2

Yolda polis ekipleriyle birlikte TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme’ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular.

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Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı. 

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Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı - Sayfa 4

 Oldukça mütevazi olan dünyaca ünlü aktör 3 ay öncede Bodrum’a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını yetkililerle paylaştı.

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