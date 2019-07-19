Tatil için Bodrum'a gelen dünyaca ünlü oyuncunun isteği herkesi şaşırttı
Dünyaca ünlü usta oyuncu Jean Claude Van Damme, tatil için Bodrum'u tercih etti. Ünlü oyuncu otele girer girmez ilk istediği şey herkesi şaşırttı.
58 yaşındaki Belçikalı dünya starı Jean Claude Van Damme, özel jeti ile dün akşam saatlerinde Bodrum-Milas havalimanına iniş yaptı. Tatil için Türkiye'yi tercih eden ünlü oyuncu vip araçla otele doğru yola çıktı.
Yolda polis ekipleriyle birlikte TÜRSAB yetkilileri vip araçların yetki belgelerini inceleme uygulama yapıyordu. Jean Claude Van Damme’ı taşıyan araçta uygulamaya takıldı. Araç belgelerini inceleyen TÜRSAB yetkilileri araç içerisinden Jean Claude Van Damme çıkınca bir anda şok oldular.
Bir süre yetkililerle sohbet eden ünlü aktör daha sonra uygulamaya katılan yetkililerle bol bol fotoğraf çektirip espriler yaptı.
Oldukça mütevazi olan dünyaca ünlü aktör 3 ay öncede Bodrum’a geldiğini ve ilçeye hayran kaldığını yetkililerle paylaştı.