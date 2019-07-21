Tatil bitti paylaşımlar bitmedi!Kylie Jenner'ın cesur paylaşımları Instagram'ı sallıyor
Dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri olan Kylie Cosmetics'in sahibi Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde Kylie Skin adında yeni bir marka çıkardı. Bu yeni markanın tanıtımı için arkadaşlarını tatile götüren Jenner tatil dönüşü paylaşımlarıyla da beğeni topladı.
Dünyanın en genç milyarderi unvanını taşıyan seksi model Kyile Jenner'ın yeni kozmetik serisinin tanıtımı için arkadaşlarını götürdüğü tatil bitti ama cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor
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Jenner'ın yanı sıra Turks and Caicos adalarına birlikte gittiği arkadaşları Sofia Richie, Anastasia Karanikolaou ve ekipteki diğer herkes evlerine ve günlük hayatlarına döndü.
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Jenner'a 500 bin dolara mal olduğu iddia edilen lüks tatilde sonrası Jenner'in keyfi oldukça yerinde...
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Tanıtımlarına sosyal medya üzerinden devam eden Jenner yaptığı yeni paylaşımlarla da takipçilerinin dikkatini çekiyor.
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