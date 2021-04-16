Taşikardi (Kalp çarpıntısı) neden olur evde ne iyi gelir?
Kalp çarpıntısı ya da diğer adıyla taşikardi kalbin, normalden daha hızlı attığı yaygın bir kalp ritmi bozukluğudur. Peki taşikardiye ne yol açar? Yanıtı haberimizde.
Taşikardi nedir?
Taşiaritmi olarak da adlandırılan taşikardi, dinleme sırasında kalp hızının normali aşmasıdır. Genel olarak, yetişkinler için istirahat halindeki kalp hızının dakikada 100’ün üzerinde olması taşikardi olarak kabul edilir. Altta yatan nedene ve kalbin ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak kalp çarpıntısı tehlikeli olabilir. Taşikardisi olan bazı kişilerde hiçbir belirti veya komplikasyon olmayabilir. Bununla birlikte inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde artırır.
Kalp çarpıntısı neden olur?
Aşağıdaki durumlar, koşullar ve hastalıklar olası taşikardi nedenleri arasında bulunur:
-Belirli ilaçlara tepki
-Kalbin bazı doğumsal anomalileri
-Çok fazla alkol tüketmek
-Kokain ve diğer bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı
-Elektrolit dengesizliği
-Koroner arter hastalığı
-Kalp kapakçık hastalığı
-Kalp yetmezliği
-Kalp kası hastalığı
-Kalp tümörleri
-Kalpteki enfeksiyonlar
-Hipertansiyon
-Tiroid bezinin fazla çalışması
-Sigara içmek
-Bazı akciğer hastalıkları
Kalp çarpıntısına ne iyi gelir?
Nedeni bulunamayan kalp çarpıntısını kontrol altına almak için tıbbi yardım şart olsa da, evde yapılabilecek bazı uygulamalar da çarpıntıyı durdurmaya yardımcı olabilir.
GEVŞEME TEKNİKLERİ
Stres bir kişinin sağlığı üzerinde birçok kötü etkiye sebep olabilir. Kalp çarpıntılarına neden olabilir veya mevcut çarpıntıyı daha kötü hale getirebilir.