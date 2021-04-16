Taşikardi (Kalp çarpıntısı) neden olur evde ne iyi gelir?

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir?

Nedeni bulunamayan kalp çarpıntısını kontrol altına almak için tıbbi yardım şart olsa da, evde yapılabilecek bazı uygulamalar da çarpıntıyı durdurmaya yardımcı olabilir.

GEVŞEME TEKNİKLERİ

Stres bir kişinin sağlığı üzerinde birçok kötü etkiye sebep olabilir. Kalp çarpıntılarına neden olabilir veya mevcut çarpıntıyı daha kötü hale getirebilir.