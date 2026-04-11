Taşacak Bu Deniz'in oyuncusunda set arasında gayret! YKS'ye çalışıyor...
TRT 1 ekranlarında kısa sürede büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sette geçirdikleri anları sık sık paylaşan ekip, aynı zamanda özel hayatlarıyla da izleyicilerin dikkatini çekiyor.
BOŞ KALDIKÇA DERS ÇALIŞIYOR
Dizinin sevilen isimlerinden biri olan Naz Günay da son paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Yapımda Akça karakterini canlandıran 20 yaşındaki oyuncu, Instagram’da yayınladığı set fotoğrafları arasına ders çalıştığı anları da ekledi.
YKS’ye hazırlandığını gösteren bu paylaşımlar, takipçilerinden büyük destek ve beğeni topladı.
NAZ GÜNAY KİMDİR?
2006 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Naz Günay, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. İlk büyük çıkışını Taşacak Bu Deniz dizisiyle yakalayan Günay, Karadeniz kültürüyle iç içe büyüyen bir isim olarak dikkat çekiyor.