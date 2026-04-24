Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si hakarete sessiz kalamadı! Hukuki süreç başlattı...

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

''Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin “kendi mahkemesini kurup” yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirilebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.

Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden; hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır.