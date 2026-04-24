Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si hakarete sessiz kalamadı! Hukuki süreç başlattı...
‘Taşacak Bu Deniz' dizisinde Fadime karakterini canlandıran Zeynep Atılgan, sosyal medyada maruz kaldığı olumsuz yaklaşımların ardından harekete geçti. Ünlü oyuncu, şahsına yönelik gerçekleştirilen saldırıların hukuki boyuta taşınacağını vurguladı.
Güzel yıldız sosyal medyada avukatı aracılığıyla açıklama yaptı ve kişilik sınırlarına saldırı boyutuna ulaşan ifadeler karşısında harekete geçtiğini ifade etti:
''Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.
Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin “kendi mahkemesini kurup” yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirilebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.
Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden; hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır.
Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır.