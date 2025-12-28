Taşacak Bu Deniz dizisinin Gökhan'ı Ali Öner evlilik hazırlığı yapıyordu! Kötü haber geldi
Magazin dünyası, 2025 yılının son günlerinde sürpriz bir ayrılık haberiyle sarsıldı. TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gökhan karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Ali Öner, Ağustos ayında nişanlandığı Livanur Aydın ile yollarını ayırdı. Çiftin sosyal medya hesaplarındaki radikal değişiklikler, ayrılık iddialarını kesinleştirdi.
Ali Öner ve Livanur Aydın, geçtiğimiz Ağustos ayında aile arasında sade ama romantik bir törenle nişanlanmıştı. Best Model of Turkey yarışmasında derece elde eden ve oyunculuk kariyerine hızla yükselen Öner, nişan haberini sosyal medyada paylaştığı mutluluk dolu karelerle duyurmuştu. Çift, evlilik yolunda emin adımlarla ilerlerken hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Ayrılık sinyalleri, çiftin Instagram hesaplarından geldi. Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın'ı takipten çıkarırken, profilindeki tüm ortak fotoğrafları ve nişan karelerini tek tek sildi. Aydın da benzer bir hamle yaparak dijital izleri tamamen temizledi. Bu sessiz ama net adım, magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kısa süre önce, dizisinin yoğun çekim programından fırsat bulan Ali Öner, nişanlısıyla birlikte Livanur Aydın'ın memleketi Erzurum'un Oltu ilçesini ziyaret etmişti. Çift, burada cağ kebabı tadından tarihi mekan gezilerine kadar keyifli vakit geçirmişti. Aydın, o günlerde "Ali cağ kebabını bayılarak yiyor, tarihi yerleri çok sevdi" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.
Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, ayrılığın nedeni hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ali Öner'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki yoğun temposunun etkili olduğu konuşuluyor. Hayranlar ise bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkınlıklarını sosyal medyada dile getiriyor.