Taşacak Bu Deniz dizisinin Gökhan'ı Ali Öner evlilik hazırlığı yapıyordu! Kötü haber geldi

Ayrılık sinyalleri, çiftin Instagram hesaplarından geldi. Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın'ı takipten çıkarırken, profilindeki tüm ortak fotoğrafları ve nişan karelerini tek tek sildi. Aydın da benzer bir hamle yaparak dijital izleri tamamen temizledi. Bu sessiz ama net adım, magazin gündemine bomba gibi düştü.