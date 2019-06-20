Taş yiyen "Lithoredo Abatanica" deniz canlısının şoke eden sindirim sistemi
Filipinler'de bir metreden uzun büyüyebilen beyaz "Lithoredo Abatanica" adındaki deniz canlısı bilim adamlarını şoke ederken sindirim sistemine sahip.
Adı "Lithoredo Abatanica" olan deniz yaratığı Filipinler'de bir nehrin dibinden açığa çıktı. Bilim adamları tarafından şaşkınla karşılanan yumuşakcanın özelliği ise sindirim sisteminin olağan üstü olması. Gemi kurtlarının ahşabı sıkması ve sindirmesi ile bilinir, ancak Lithoredo canlısının taş yemesi ve ilginç sindirim sistemi bu canlılardan tamamen farklı.
Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi tarafından bir kaç yıl önce düzenlenen bir keşif gezisinde Bohol Adası'ndaki Abatan Nehri'ndeki gizemli bir gemi solucanının raporlarını duyurdu. Filipin Mollusk Symbiont Uluslararası İşbirlikçi Biyoçeşitlilik Grubu'nun üyeleri olan Reuben Shipway ve Northeastern Üniversitesi'nden Daniel Distel, bu canlıları aramaya başladı.
Bilim adamları yaptıkları çalışmalar su altında, delikli büyük kumtaşı parçalarını gördüler. Bazı kayalardan çıkıntılı olan taşların aralarını açtıklarında ise "Lithoredo Abatanica" adında ilginç bir canlıya rasladılar. Adına ise Lithoredo Abatanica...
Lithoredo Abatanica, bir metreden uzun büyüyebilen beyaz, kurt benzeri alışılmadık bir iştahı olan bir organizma. Taş yiyen bu deniz yaratığı sindirdiğin de ortaya çıkan şey ise kum. Bilim adamları bu tuhaf canlının organizmasındaki gizemli sindirim sürecini çözerken bir gerçek ile karşılaştı. Lithoredo'nın sindirim organı yoktu.