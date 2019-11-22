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Taş kadayıf nam-ı diğer yassı kadayıf nasıl pişirilir?

Adana ve Hatay yöresine ait taş kadayıf lezzetiyle damak çatlatan tatlılardan. Yassı kadayıf olarak da bilinen taş kadayıf tarifi ve malzemeleri listesi ile taş kadayıf yapımının püf noktalarını sizler için derledik.

Adana ve Hatay usulü taş kadayıf tarifini sizler için derledik. Adı her ne kadar kadayıf olsa da içinde kadayıf olmayan taş kadayıf yassı kadayıf olarak da biliniyor. Özel bir hamura sahip olan ve içi cevizli şahane bir lezzet olan taş kadayıf tarifi için gerekli malzemeler listesinde şunlar var:

Hamuru için; 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı instant maya, bir tutam tuz ve şeker. 

Şerbeti için; 2 ölçek şeker, 2 ölçek su, 2- 3 damla limon

İç harcı için; dövülmüş ceviz, tarçın

Kızartmak için; sıvı yağ

Hazırlanışı: Öncelikle şerbeti hazırlayıp ılınınca soğuması için buzdolabına kaldırın. Daha sonda hamur malzemelerini karıştırıp dinlendiriyoruz. Ortalama 20 dakika daha sonra krep tavasında 1 yemek kaşığı kadar döküp, göz göz olunca spatula yardımıyla servis tabağına alıyoruz bütün hamurumuz bitene kadar yapıyoruz daha sonra pişmeyen kısmına dövülmüş ceviz koyup yarım daire olacak şekilde uç kısımlarını birleştiriyoruz. Daha sonra hamurları kızgın yağda kızartıyoruz. Daha sonra dolaptan şerbeti alıp hamurlar sıcakken soğuk şerbete atıyoruz. Şerbetin için 4-5 dakika bekletip servise hazır hale getiriyoruz. 

Püf noktası: Hamuru hazırladıktan sonra mayalanması için mutlaka bir süre bekletmelisiniz. Şerbet soğuk tatlı ise sıcak olmalı.

İç dolgusuna cevizle beraber tahin de ekleyebilirsiniz. Yumurtalı seviyorsanız, kadayıfları yumurtaya buladıktan sonra da kızartabilirsiniz.

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