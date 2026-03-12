BIST 13.297
DOLAR 44,12
EURO 51,13
ALTIN 7.347,73

Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı...

Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, Paris tatilinden paylaştığı yeni fotoğraflarla sanal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçının zarif tarzı ve şıklığı kısa sürede gündem oldu.

Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı... - Resim: 1

Sık sık sanal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sibel Can, bu kez Paris’te çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Şehrin ikonik noktalarında verdiği pozlar, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

19
Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı... - Resim: 2

Ünlü şarkıcının paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Hayranları özellikle sanatçının zarif görünümüne dikkat çekti.

29
Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı... - Resim: 3

YORUM YAĞDI

Yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:

39
Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı... - Resim: 4

“Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor.”

 “Fotoğraflar arasında seçim yapmak imkânsız.”

 “Paris’in en şık ismi olmuş.”

49