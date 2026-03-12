Tarzı, imajı ve fiziği olay! Sibel Can'ın yeni karelerine beğeni yağdı...
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, Paris tatilinden paylaştığı yeni fotoğraflarla sanal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü sanatçının zarif tarzı ve şıklığı kısa sürede gündem oldu.
Sık sık sanal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sibel Can, bu kez Paris’te çekilen karelerini takipçileriyle paylaştı. Şehrin ikonik noktalarında verdiği pozlar, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
19
Ünlü şarkıcının paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Hayranları özellikle sanatçının zarif görünümüne dikkat çekti.
29
YORUM YAĞDI
Yapılan yorumlardan bazıları şöyleydi:
39
“Yaş aldıkça daha da güzelleşiyor.”
“Fotoğraflar arasında seçim yapmak imkânsız.”
“Paris’in en şık ismi olmuş.”
49