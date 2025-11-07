Tarzı çok konuşulacak! Selin Şekerci yenilediği imajı ile bambaşka biri oldu...
Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından Selin Şekerci, cesur bir imaj değişikliği yaparak hayranlarını şaşırttı. Kaçak Gelinler, Kaçın Kurası, Siyah Beyaz Aşk, Çatı Katı Aşk, Kraliçe, Aile ve son olarak Ben Leman dizilerindeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Şekerci, şimdi de yeni görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.
Güzel oyuncu, uzun zamandır kullandığı koyu renkli saçlarını sarıya dönüştürerek radikal bir değişiklik yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını takipçileriyle paylaşan Şekerci, "Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?" şeklinde bir not bıraktı.
Her zaman dikkat çekici adımlar atan Şekerci, bu yeni saç rengiyle de tarzını bir adım daha ileriye taşıdı.
Oyuncunun paylaşımına kısa sürede birçok olumlu yorum ve beğeni geldi. Selin Şekerci’nin bu cesur değişikliği, onu daha da ilgi çekici hale getirdi.