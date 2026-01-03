Tartışma yaratmıştı! 200 Bin TL üzerinde para transferinde açıklama kararı ertelendi!

BIST 11.498
Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan 200 bin TL üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına ilişkin bilginin açıklamalı şekilde beyan edilmesi uygulaması, üzerinde bir süre daha çalışma yapılmak üzere ertelendi.

MASAK'ın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemesiyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama istenecekti. Uygulama, üzerinde bir süre daha çalışılacağı gerekçesiyle ileri tarihe bırakıldı.

1 OCAK'TA BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi planlanıyordu.

KADEMELİ BEYAN ŞARTI GETİRİLECEKTİ

Taslak düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu uygulanacak, 2 milyon TL'yi aşan transferlerde ise "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması şartı aranacaktı. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde de bu formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.

UYGULAMA İLERİ TARİHE BIRAKILDI

1 Ocak itibarıyla tebliğin yürürlüğe girmesi beklenirken, yeni bir karar alındığı belirtildi. Buna göre uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği, bu nedenle düzenlemenin yürürlük tarihinin ertelendiği ifade edildi.

