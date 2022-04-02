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Tartısına el konulan seyyar satıcının ağlaması herkesi etkiledi Osmaniye belediye başkanı devreye girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tartısına el konulan seyyar satıcının ağlaması herkesi etkiledi Osmaniye belediye başkanı devreye girdi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, zabıta ekipleri tarafından tartısına el konulan seyyar satıcı Ali Budak’tan özür dileyerek tartısını geri verdi.

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Osmaniye'de seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan yaşlı bir adamın tezgahına ve tartısına Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu. O anlarda vatandaşın çektiği bir kare sosyal medyada hızla yayıldı. Ekmek teknesine el konulan yaşlı adamın tezgahına bakarak ağlaması görenleri derinden etkiledi.

Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirten Başkan Kara, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun" ifadelerini kullandı.

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