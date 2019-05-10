Tarsus'taki gizemli kazıdan bakın neler çıktı!

Mersin’in Tarsus ilçesi’nde yapılan ve yıllardır gündemden düşmeyen ‘gizemli kazı’yla ilgili bugün resmi bir açıklama yapıldı. 2016’da başlatılan ve bir yıl sonra 3 Kasım 2017’de kapatılan kazıda MİT ve Özel Harekât polisleri de görev yapmıştı.