Tarsus'taki gizemli kazıdan bakın neler çıktı!
Tarsus'ta üç yıl önce açılan, MİT ve Özel Harekât polisleri tarafından korunan kazıyla ilgili CİMER'den açıklama geldi. Kazıdan bakın neler çıktı.
Tarsus'ta üç yıl önce açılan, MİT ve Özel Harekât polisleri tarafından korunan kazıyla ilgili CİMER'den açıklama geldi. 3 Kasım 2017'de kapatılan kazıda 'kandil parçası, çatı kiremiti" gibi malzemelerin bulunduğu söylendi. Üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kazı, çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu.
Mersin’in Tarsus ilçesi’nde yapılan ve yıllardır gündemden düşmeyen ‘gizemli kazı’yla ilgili bugün resmi bir açıklama yapıldı. 2016’da başlatılan ve bir yıl sonra 3 Kasım 2017’de kapatılan kazıda MİT ve Özel Harekât polisleri de görev yapmıştı.
Arkeofili’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sorduğu soruya Kültür Bakanlığı’na bağlı Müze Kazıları Şubesi yanıt verdi. Yapılan açıklamada, “Söz konusu alana ilişkin Tarsus Müzesi Müdürlüğü’nce hazırlanan uzman raporunda; anılan alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli olduğu ve bahse konu alanda bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Anılan alanda daha önce yasa dışı yapılan kaçak kazılar sonucunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurtarma kazılarına başlanmıştır” denildi. Dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda yapılan kazı, kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgü ile çevrilmişti.