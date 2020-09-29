Tarsus'taki gizemli ev! MİT gözetiminde kazılmıştı komşular sesler duymaya başladı
MERSİNin Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 2016 yılında bir yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' kaderine terk edildi. O evin çevresindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. "Evlerin altı boş, sesler duyuyoruz" diyen mahalleli yardım bekliyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' olarak adlandırılan evin çevresindeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyleyen mahalle halkı, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.
Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve Özel Harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi.
St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.