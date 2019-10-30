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Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na 4. turdan dahil oluyor. Hedefi çifte kupa olarak belirleyen Kanarya’nın rakibi 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu. Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, bu karşılaşmada yedek ve genç oyunculara şans vererek son durumlarını görmek istiyor. Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar anbean İnternethaber'de olacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşıyor. Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı mücadele A SPOR'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Organizasyona 4. eleme turundan dahil olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Mersin temsilcisine konuk oluyor. Tarsus İdman Yurdu, 3. eleme turundan girdiği kupada, TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakarak 4. tura yükselmişti. Bu karşılaşmayı kazanan takım, adını 5. tura yazdıracak.

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

Stat: Mersin
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 20.30
Yayın: A SPOR

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi, Mert Özdestici, Ferhat Duman, Çağrı Yağız Yasak, Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın

Fenerbahçe: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt

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