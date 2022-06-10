Tarlayı bırakıp okula başladılar! Bir yılda 8 bin çocuk tarla yerine okula gitti

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan:

"Bizim amacımız, çocuklar nereye giderse gitsin onları gittikleri yerdeki örgün veya yaygın eğitim kurumlarına yönlendirerek, tarlaya değil okula gitmelerini sağlamak"

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 160 milyon çocuk işçi olduğunu, bunun dünyadaki her 10 çocuktan 1'inin evine para götürmek için çalıştığı anlamına geldiğini söyledi.

Bu çocukların yarısının ağır ve tehlikeli işlerde çalıştığını ifade eden Özcan, "Yaptığımız araştırmalara göre çocuk işçiliğinde son 20 yıldır önemli azalma vardı. Ama bu azalmanın artık durduğunu görüyoruz. Özellikle Kovid-19'dan sonra dünyada çocuk işçiliğinde artış söz konusu. Türkiye'de en son 2019 yılında araştırma yapılmıştı ve oran yüzde 4,4'e düşmüştü. Ama halen bu maalesef 720 bin çocuğun ekonomik faaliyette bulunduğu anlamına geliyor." diye konuştu.