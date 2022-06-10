Tarlayı bırakıp okula başladılar! Bir yılda 8 bin çocuk tarla yerine okula gitti
Çocukların işçi olarak çalışmaları eğitim-öğretim hayatlarını oldukça geri plana atıyor. Özellikle kırsal kesimlerde, çalışmanın okumaktan daha önce geldiği yerlerde çocuklar eğitimin adını ağzına alamaz oldu. Bakın bu yıl 8 bin çocuk, tarla yolu yerine nasıl okul yolunu tuttu...
Çocuk işçilikle mücadele konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yürüttüğü proje kapsamında bu yıl 8 bin çocuk artık sabah uyandıklarında tarlanın yolunu değil, okulun yolunu tutuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) haziran 2021'den itibaren yürüttüğü "ILO Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı"nda 8 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı.
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan:
"Bizim amacımız, çocuklar nereye giderse gitsin onları gittikleri yerdeki örgün veya yaygın eğitim kurumlarına yönlendirerek, tarlaya değil okula gitmelerini sağlamak"
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 160 milyon çocuk işçi olduğunu, bunun dünyadaki her 10 çocuktan 1'inin evine para götürmek için çalıştığı anlamına geldiğini söyledi.
Bu çocukların yarısının ağır ve tehlikeli işlerde çalıştığını ifade eden Özcan, "Yaptığımız araştırmalara göre çocuk işçiliğinde son 20 yıldır önemli azalma vardı. Ama bu azalmanın artık durduğunu görüyoruz. Özellikle Kovid-19'dan sonra dünyada çocuk işçiliğinde artış söz konusu. Türkiye'de en son 2019 yılında araştırma yapılmıştı ve oran yüzde 4,4'e düşmüştü. Ama halen bu maalesef 720 bin çocuğun ekonomik faaliyette bulunduğu anlamına geliyor." diye konuştu.
Çocuk işçiliğinin aslında ailenin yoksulluğundan kaynaklanan bir durum olduğuna işaret eden Özcan, dolayısıyla çocuk işçiliğinin önlenmesi için öncelikle herkesin evrensel sosyal korumaya alınması gerektiğini belirtti. Sosyal korumanın aileleri kırılganlıklara karşı koruduğunu, çocuk yoksulluğunu önlediğini ve çocukların işte çalışmalarının önüne geçtiğini vurgulayan Özcan, şöyle konuştu: