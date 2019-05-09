Tarlasını sürerken buldu! Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos

Müze Müdürlüğü ve Tatlarin Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan küpün 2 bin yıllık Roma dönemine ait bir pitos olduğu anlaşıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan 2 bin yıllık pitos, Nevşehir Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.