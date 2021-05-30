Tarlalarda koronavirüs testi! Ekipler tarım işçilerinin çadırlarına gidiyor

Muş Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalan misafir tarım işçileri, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerince ziyaret edildi. Burada çadır çadır gezerek ailelerle bir araya gelen ekipler, koronavirüs testleri yaptı, numuneler topladı. Filyasyon ekibi olarak koronavirüs salgınının yayılım hızını en aza indirebilmek için denetim ve genel taramalarını yaparak, önlemler aldıklarını belirten Fizyoterapist Merve Koç şöyle konuştu: