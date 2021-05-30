Tarlalarda koronavirüs testi! Ekipler tarım işçilerinin çadırlarına gidiyor
MUŞ'ta, sağlık ekipleri tarım alanlarındaki işçilere Covid-19 testi yaptı. Ekipler, Muş Ovası'nda çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini çadırlarında ziyaret edip koronavirüs testi yaptı, alkışlarla uğurlandılar...
Muş Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalan misafir tarım işçileri, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerince ziyaret edildi. Burada çadır çadır gezerek ailelerle bir araya gelen ekipler, koronavirüs testleri yaptı, numuneler topladı. Filyasyon ekibi olarak koronavirüs salgınının yayılım hızını en aza indirebilmek için denetim ve genel taramalarını yaparak, önlemler aldıklarını belirten Fizyoterapist Merve Koç şöyle konuştu:
“Mevsimlik tarım işçilerimizi çadır kentimizde misafir ediyoruz. Tarım işçilerimizin bu süreçte herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında semptom sorgulamalarını yapıp, PCR testlerini alıyoruz."
"Hem toplum sağlımız, hem de işçilerimizin sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dağ, taş demeden, gece-gündüz demeden, dağ, bayır demeden işlemlerimize devam ediyoruz."
Filyasyon ekibinden Mehmet Haykır ise “Çadırları tek tek gezdik. Tarım işçilerinin testlerini aldık" dedi.