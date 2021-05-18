Tarladan toplayıp 10 günde neşterle yapıyor! Elazığ'da görenler afalladı
ELAZIĞ'da yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Koçer boş vakitlerini değerlendirmek için yaptığı eserleri gören şaşkına döndü.
3 çocuk babası 62 yaşındaki Mehmet Koçer, işten kalan zamanını değerlendirmek için ilkokul yıllarında yaptığı el sanatlarına tekrar yöneldi. Okul yıllarında ekin sapı ile el işi yapan Koçer, ilerleyen yaşına rağmen kendi başına denemeler yaparak daha profesyonel sanat eserleri çıkarmayı başardı.
Tarlardan kendine uygun ekin saplarını toplayan Koçer, bunları tablo haline dönüştürdü.
Görenlerin ekin sapından yapıldığına inanamadığı birbirinden güzel 100’e yakın eser ortaya koyan Koçer, bu sanatı hem gençlere öğretmeyi hem de sergi açmayı planladığını aktardı.
Boş vakitlerini değerlendirmek için başladığını belirten Mehmet Koçer, “Okul yıllarından kalan ekin sapı ile çalışma vardı. Ama o zamanlar siyah karton ve tutkal ile çalışıyorduk." dedi.