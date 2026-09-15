Tarladan markete fiyat zincirine büyük operasyon! 38 firma yöneticisi neden gözaltına alındı?

Yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlara yönelik “tarladan markete fiyat yolculuğu” soruşturmasında geniş çaplı operasyon düzenlendi. “Tarladan markete fiyat soruşturması nedir?”, “38 firma yöneticisi neden gözaltına alındı?”, “Fiyatlar nasıl manipüle edildi?” ve “Operasyon hangi illerde yapıldı?” gibi sorular araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi, son açıklamaya göre 38 şüpheli yakalandı. Peki soruşturmanın merkezinde hangi iddialar bulunuyor? İşte ayrıntılar.

TARLADAN MARKETE FİYAT SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarını incelemeye aldı. Soruşturmada ürünün çiftçiden hangi bedelle çıktığı, büyük tedarikçilere kaça satıldığı ve tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyatın nasıl değiştiği araştırıldı. Ticaret Bakanlığı’nın Hal Kayıt Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi verileri de incelemeye dahil edildi.

38 FİRMA YÖNETİCİSİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güncel bilgilere göre şüphelilerden 38’i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddiası araştırılıyor.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI NASIL MANİPÜLE EDİLDİ?

Savcılığın açıkladığı tespitlere göre bazı tedarikçilerin çiftçilerden aldıkları ürünleri gerçek alış fiyatından daha yüksek bedelle satın almış gibi gösterdikleri öne sürülüyor. Şüphelilerin ayrıca piyasadaki konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan az, maliyetleri ise olduğundan yüksek gösterdikleri ve tedarik zincirini gereksiz şekilde uzattıkları iddia ediliyor.

SAHTE MÜSTAHSİL MAKBUZU NEDİR?

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini müstahsil makbuzları oluşturuyor. Müstahsil makbuzu, vergi mükellefi olmayan üreticiden ürün satın alınırken düzenlenen ticari belge olarak kullanılıyor. Dosyadaki iddiaya göre bazı şüpheliler ürünlerin gerçek alış bedellerini daha yüksek gösterecek şekilde sahte müstahsil makbuzları düzenledi. Böylece kağıt üzerinde maliyet artırılarak satış fiyatlarının yükseltilmesine zemin hazırlandığı değerlendiriliyor.

1029 ÇİFTÇİNİN İFADESİ NEDEN ALINDI?

Vergi Denetim Kurulu tarafından yürütülen incelemede yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Üreticilere ürünlerini hangi fiyatlardan ve hangi koşullarda tedarikçilere sattıkları soruldu. Bu bilgiler firmaların defterleri, ticari belgeleri ve alış-satış kayıtlarıyla karşılaştırıldı. 14 Temmuz ve 3 Eylül tarihli raporlarda fiyat manipülasyonuna ilişkin tespitlere yer verildi.

TARLADAN MARKETE OPERASYONU KAÇ İLDE YAPILDI?

Soruşturma kapsamında 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Şüphelilere ait ticari kayıtlar ve soruşturmayla bağlantılı olabilecek materyaller de incelemeye alındı.

HANGİ SUÇLAMALAR ARAŞTIRILIYOR?

Soruşturma “fiyatları etkileme”, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülüyor. Şüpheliler hakkındaki iddialar soruşturma aşamasında bulunuyor ve kesinleşmiş mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Gözaltındaki kişilerin emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

TARLADAN MARKETE FİYAT FARKI NASIL ARAŞTIRILDI?

Soruşturmada yalnızca market fiyatları incelenmedi. Çiftçinin ürünü sattığı ilk fiyat ile hal ve büyük tedarikçi aşamalarındaki rakamlar karşılaştırıldı. Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ile Antalya büyükşehir belediyelerinin hal müdürlüklerinden de işlem hacimlerine ilişkin bilgiler alındı. Böylece ürünlerin üreticiden tüketiciye kadar geçtiği fiyat zinciri ayrıntılı şekilde incelendi.