Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da patates hasadı heyecanı

Sözleşmeli patates ekimi

Çiftçinin zarardan kurtulmak için sözleşmeli patates ekimi yaptığını ifade eden Çelik, "Şu anda yüzde 70’i sözleşmeli, yüzde 30’u ise bireysel ekim yapıyor. İnegöl’de ÇKS’ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı." diye konuştu.