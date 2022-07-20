BIST 2.520
DOLAR 17,58
EURO 17,98
ALTIN 968,11

Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın

İhlas Haber Ajansı
Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın

BURSA'da hasadı gerçekleştirilen patatesin tarla satış fiyatı çiftçiyi sevindirirken tüketiciyi yakacak. Gıda fiyatlarındaki tırmanış sonrasında patates tarlada bile 7.5 lira... Patatesin marketlere gelene kadar fiyatının 20 lirayı bulması kaçınılmaz görünüyor.

Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın

BURSA'daki kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde patates hasadı başladı.  Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, patates tarlasında incelemelerde bulundu. Çelik inceleme sonrası patatesin tarla satış fiyatı ve tüketiciye ne kadara satılacağı hakkında bilgi verdi.

19
Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi, burası hatırı sayılır derece patates ekilen bir bölgeydi. Bu uzun yıllar devam etti. Özellikle son 5 yıldır azala azala 3 bin dekara kadar düştü." dedi.

29
Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın

"Müthiş bir zarara uğratıyor" : Çelik, "Düşüşün sebebi patatesin bir sene para kazandırıp, bir sene kazandırmaması. Tabi ki patates para kazandırmadığında maliyetleri yüksek olduğu için çiftçiyi müthiş bir zarara uğratıyor." diye konuştu.

39
Tarla satış fiyatı buysa tüketici yandı! Bursa'da hasat edilen patatesin fiyatına bakın

Sözleşmeli patates ekimi : Çiftçinin zarardan kurtulmak için sözleşmeli patates ekimi yaptığını ifade eden Çelik, "Şu anda yüzde 70’i sözleşmeli, yüzde 30’u ise bireysel ekim yapıyor. İnegöl’de ÇKS’ye kayıtlı olarak 3 bin dekar patates ekimi var. Kayıt dışı da bin dekar var. Dönümünden 3 ton ürün alınıyor. Önceki yıllarda 4-4,5 tonlara kadar çıkmıştı." diye konuştu.

49