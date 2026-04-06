Tarkan'ın Milli Takım açıklamasına Sinan Akçıl'dan yanıt geldi
A Milli Takım, 24 yıl sonra Dünya Kupası biletini kaptı. Bu durum sosyal medyada Milli Takım için yeni bir marş yapılması yönünde talebe yol açarken Tarkan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sinan Akçıl, Tarkan'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Türkiye, 31 Mart 2026 Salı günü Kosova'yı 1-0 yenerek adını Dünya Kupası'na yazdırmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları, tıpkı 2002 yılında olduğu gibi Tarkan'dan A Milli Takım için yeni bir marş yapmasını bekliyor.
MEGASTAR TARKAN'DAN 'MARŞ' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT!
İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Tarkan, 24 yıl önce yaptığı 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını anımsattı ve şu ifadeleri kullandı:
''Var olan şarkımız çok güzel diye düşünüyorum. Yani yenisine gerek var mı, bunu bir düşünmek lazım. Emin değilim; gerek var mı yeni bir şarkıya bilmiyorum''
Milli Takım için şarkı hazırlığında olan meslektaşları hatırlatılan Megastar Tarkan ''Uçakta bir şeyler oldu. Bakalım inşallah. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir!'' dedi.
Gazetemagazin'e konuşan Tarkan, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.