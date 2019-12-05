Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu hayatını kaybetti Megastar cenazeye katılmadı
Tarkan'ın kuzeni Taner Tevetoğlu, iki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreninde gözler Megastar'ı aradı.
Megastar Tarkan'ın iki yıldır kan kanseri hastalığıyla mücadele eden kuzeni Taner Tevetoğlu'ndan acı haber gece geldi. Taner Tevetoğlu, kan kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Tevetoğlu, Maltepe'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken gözler Megastar'ı aradı.
Emlak danışmanlığı yapan 31 yaşındaki 2 çocuk babası Taner Tevetoğlu, gece vakti tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi dün Maltepe Merkez Camii'ne getirildi.
İkindi vakti düzenlenen cenazeye çok sayıda yakını ve iş arkadaşı katılırken, Tarkan yer almadı. Taner Tevetoğlu kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.
Taner Tevetoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi.