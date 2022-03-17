Tarkan'ın Geççek'ine Doğuş'tan 'Geçmicek' şarkısıyla cevap Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı kimdir

Tarkan'ın Geççek şarkısının sözlerine haftalarca sosyal medyada yapılan yorumların ardından şarkıcı Doğuş'tan 'Geçmicek' şarkısıyla dikkat çeken bir yanıt geldi. Günlerce vatandaştan siyasilere, köşe yazarlarından sanatçılara her kesimin hakkında yorum yaptığı ve gündemin bir numaralı tartışma haline gelen Geççek şarkısına rakip 'Geçmicek' oldu!