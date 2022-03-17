Tarkan'ın Geççek'ine Doğuş'tan 'Geçmicek' şarkısıyla cevap Doğuş'un eşi Hoşkedem Hidayetkızı kimdir
Megastar Tarkan'ın günlerce tartışılan 'Geçcek' şarkısına Doğuş'tan 'Geçmicek' yanıtı... Şarkıcı Doğuş Geçmicek şarkısına klip çekti!
Tarkan'ın Geççek şarkısının sözlerine haftalarca sosyal medyada yapılan yorumların ardından şarkıcı Doğuş'tan 'Geçmicek' şarkısıyla dikkat çeken bir yanıt geldi. Günlerce vatandaştan siyasilere, köşe yazarlarından sanatçılara her kesimin hakkında yorum yaptığı ve gündemin bir numaralı tartışma haline gelen Geççek şarkısına rakip 'Geçmicek' oldu!
Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" diyerek sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Söz konusu şarkının Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına cevap olduğu düşünüldü.
'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulundu yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş, yöneltilen sorular üzerine, şöyle konuştu: